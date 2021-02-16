Город-пень. Барнаульцы объяснили, почему они против застройки площади Сахарова и как быть дальше

Тема застройки площади Сахарова настолько сильно прогремела по городу, что ей заинтересовались даже далекие от политики и строительства. 13 февраля на площади Свободы должен был пройти уличный сбор, где неравнодушные барнаульцы планировали осудить план действий. Но из-за мороза встречу перенесли в здание Русско-немецкого дома. Участие в ней приняли общественники, активисты, представители городской и краевой власти и простые жители города – всего более 50 человек. Они обсудили и застройку центральной площади, и забытый Обской бульвар, и острую нехватку зеленых зон, и отсутствие единого архитектурного стиля. За что критикуют и что предлагают активисты – в материале «Политсибру».

Сахарова – под охрану

«Мы не против того, чтобы город развивался. Но это следует делать с умом», – заявил в начале своего выступления председатель алтайского отделения «Гражданский патруль» Игорь Берг.

Он в очередной раз заявил, что город не должен потерять площадь Сахарова – единственный участок, где можно проводить массовые мероприятия и собирать большое количество людей. Кроме того, это популярное место отдыха не только жителей близлежащих домов, но и вообще всех горожан, добавил активист. Напомним, на площади планируется строительство сразу нескольких зданий, в том числе новый корпус АлтГУ.

«Строительство здесь недопустимо. Оно разрушит зеленые зоны, архитектурный ансамбль площади. И она исчезнет, превратится в транзитную дорогу, по которой только будет ездить транспорт, а свободные пространства станут занятыми. Нам такого не нужно. Нам нужно чтобы все сохранялось как есть», – считает Берг.

Но при этом он согласен: территорию нужно улучшать. Озеленить, проложить дорожную и пешеходную инфраструктуру и поддерживать здания в нормальном состоянии.

«Считаю, что все объекты площади Сахарова должны находиться под государственной охраной. Ведь они представляют архитектурную или культурную ценность», – сказал Берг.

Он также сообщил, что в ближайшие дни будут отправлены обращения с подписями барнаульцев на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова (332 подписи) и главе региона Виктору Томенко (1801 подпись).

Собрание по застройке площади Сахарова Фото: Евгения Родочинская

Будем бороться

Барнаульцы обеспокоены тем, что строительство высоток на площади Сахарова может привести к дополнительным проблемам. Вплоть до обрушения рядом стоящих жилых домов.

«Дома у нас старенькие, канализация рушится. Рядом никаких подъездных путей нет. С одной стороны – Дворец спорта, с другой – гаражный кооператив, здесь – погреб, там – наши дома. Как собираются залетать на эту гору, мы даже не представляем», – эмоционально высказалась председатель совета домов ул. Молодежная 21 и 23 Галина Абрамова.

На собрании присутствовали и другие жильцы этих домов. Они вспомнили, что в конце 50-х здание, где сейчас расположено правительство Алтайского края, планировали сделать семиэтажным. Но возвели только четыре, так как мог просесть грунт. Собственно, то же самое происходит и с жилыми домами, которые стоят рядом с Сахарова, говорит местная жительница Ольга.

«Почти после каждого салюта дом вибрирует и происходит проседание крайнего четвертого подъезда. И если там будет вестись строительство, будут вбивать сваи, то наш дом придет в негодность и станет аварийным. И администрации придется решать проблемы жильцов, которые там проживают», – сказала она.

От лица всех местных жителей Ольга заявила, что они будут бороться с застройкой, и, если понадобиться, обратятся в суд.

Собрание по застройке площади Сахарова Фото: Евгения Родочинская

Член союза архитекторов Владимир Антоненко обращает внимание на другой важный момент. Появление корпуса АлтГУ на площади усугубит транспортную проблему.

«Все вы знаете, что когда проходят мероприятия во Дворце спорта, то вся округа забита машинами. А при строительстве корпуса там предусмотрена парковка на 120 мест. Ситуации на площади итак напряженная, а еще дополнительно десятки машин станут здесь курсировать, когда студенты будут приезжать на занятия», – рассуждает Антоненко.

По его мнению, проекты застроек таких важных общественных мест города обязательно должны проходить через конкурсы и обсуждаться с общественностью.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев успокоил собравшихся – пока никаких решений по строительству принято не было.

«В органах местного самоуправления нет ни одного разрешения на застройку объектов на площади Сахарова. Выданы только планы земельных участков», – сказал он.

Кроме того, по корпусу АлтГУ архитектурное сообщество в ходе подготовки проектной документации предложило организовать обсуждения. И Воробьев предложил присутствующим войти в состав комиссии, чтобы оценивать результат со стороны общественности.

Собрание по застройке площади Сахарова Фото: Евгения Родочинская

«Думаю, следует выйти с этой инициативой к разработчикам документации. Она еще пройдет общественное обсуждение, и профессиональное сообщество даст оценку архитектурным решениям. Мы с вниманием относимся к мнению общественности. Постараемся учесть ваши предложения», – заверил чиновник.

Лицо города 21 века

Но претензии общественников шире площади Сахарова. Они обращаются внимание на, что нередко общественно-значимые места оказываются в частной собственности, и застройщики, не советуясь с горожанами, возводят там что им вздумается.

Краевед Данил Дегтярев напомнил, что в Барнауле из одной редакции генплана в другую переходит концепция связи центра города и Оби. Речь идет об Обском бульваре, который планировали построить почти век назад (в 30-е годы). Проект так и не реализовали, но от идеи не отказались.

«Хотелось бы, чтобы лицом города 21 века стал Обской бульвар. И вот как раз там может разместиться не просто корпус, а кампус госуниверситета. Он ему нужен, если вуз планирует быть ведущим и передовым в Сибири и России. Там же можно построить и знаковые для Барнаула архитектурные объекты высотного строительства. Вот, где можно разгуляться девелоперам, строителям, которые действительно думают о развитии города, а не о своем кармане», – рассуждает краевед.

Поэтому Дегтярев предложил создать в Барнауле рабочую группу, которая бы занялась развитием проекта Обского бульвара. В этот орган, по мнению краеведа, должны войти представители краевой, городской администрации, предприниматели, архитекторы, урбанисты и общественность.

Антон Воробьев отметил, что для властей идея бульвара остается первостепенной, многие заинтересованы в ее развитии. Поэтому он также предложил барнаульцам направлять в адрес городской администрации свои предложения по застройке этой территории.

Хотели как лучше, а получилось...

Зеленые зоны Барнаула, а точнее их критическая нехватка – основная проблема Барнаула, считает Антоненко. По его словам, сейчас на одного жителя приходит 3,1 кв.метров зелени, а должно быть 10 кв. метров, а то и все 15, так как в границы Барнаула включены леса.

По словам депутата парламента Алтайского края и председателя регионального Фонда имущества Владислава Вакаева, последние 30 лет в городе последовательно и систематически уничтожали зеленые зоны.

«100 лет назад в Барнауле хотели построить город-сад. Его чуть-чуть не построили. А за последние 30 лет наш города превратился в город-пень. По подсчетам архитекторов, площадь зеленого каркаса сократилась на половину. Но многолетняя история отгрызания зеленых зон закончилась. И не потому, что вышестоящие лица так решили. Сами барнаульцы, устав от этого, стали повышать голос. История с Сахарова подтверждает: людям это надоело и требуют повернуть процесс вспять», – говорит Вакаев.

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Депутат выступил с пятью конкретными предложениями, которые, на его взгляд, помогут и сохранить, и приумножить зеленые территории в Барнауле.

В частности, Вакаев считает, что следует объявить мораторий на вырубку любых зеленых зон в Барнауле. Это полномочия властей города, но с этим вопросом стоит выйти на уровень края, подчеркивает он.

Владислав Вакаев также уверен, что городу нужна специальная программа удвоения площади благоустроенных зеленых зон, Генплану – раздел про зеленый каркаса, а администрации города – должность вице-мэра по экологической политике. И еще одна инициатива – учредить муниципальный или краевой орган, который займется развитием городских парков и скверов.

Воробьев после речи Вакаева добавил, что власти не против создания зеленого каркаса. Более того, сейчас они вносят изменение в документ по территориальному планированию муниципального образования, намерены разработать концепцию создания зеленых территорий.

«Чем больше получим о вас предложений, тем больше учтем их при изменении», – отметил чиновник.

Что же касается сохранности и развития парков, то и тут власти намерены сделать шаг навстречу. Сейчас мэрия рассматривает вопрос о передаче парка Юбилейного в управление краевого учреждения. Не исключено, что это будет Алтайский фонд имущества, который возглавляет Вакаев. Но это не точно.

Кто в городе хозяин?

Не нравится барнаульцам и то, что в городе нет никакого архитектурного стиля. То здесь, то там, среди частного сектора или маловысотных домов появляются разноцветные небоскребы, которые выбиваются из внешней обстановки.

«А кто городом управляет? С одной стороны это горожане, которые переживают об облике города, а с другой – люди, у которых одна мысль – суперприбыль. И в этом смысле силы очень неравны», – говорит главный редактор журнала «Культура Алтайского края» Лариса Вигандт.

Она считает, что градостроителей давно никто не слушает. Барнаул исказился, застройщики строят «многомиллионные деревья», но не заботятся об облике. С ней согласился Берг, который отметил, что сегодня архитектурная среда разрознена. Как раз во многом из-за конфликта между архитекторами.

Прозвучавшие предложения приняли. Собрание завершилось.