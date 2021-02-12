Директора алтайского предприятия, где под сходом снега погибли работники, отправили под домашний арест

Суд отправил главу сельскохозяйственного производственного кооператива имени Фрунзе, на котором во время очистки снега с крыши зернохранилища погибли четыре работника, под домашний арест. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие считает, что обвиняемый не обеспечил ненадлежащим образом выполнение правил охраны труда и соблюдение техники безопасности на предприятии. В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, которое привело к гибели людей).

Напомним, утром 8 февраля в алтайском селе Смазнево Заринского района произошел сход снега во время очистки кровли. Под завалами оказалось восемь человек, четверо погибли. На место ЧП выехали сотрудники МЧС, врачи, психологи, сотрудники правоохранительных органов, представители администрации.

Также в район прибыли зампредседателя правительства Александр Лукьянов и глава алтайского МЧС Александр Макаров. Губернатор Виктор Томенко дал им указание разобраться, почему это произошло и оказать материальную помощь семьям.