Барнаул примет первенство СФО по греко-римской борьбе

20-21 февраля в столице Алтайского края состоится Первенстве по греко-римской борьбе памяти Заслуженного тренера РСФСР Мастера спорта международного класса Федора Храмцова. Участие в нем примут борцы со всего Сибирского федерального округа.

А вот зрителей не будет из-за ограничений по коронавирусу. Болеть за своих спортсменом можно будет онлайн. Ссылка на трансляцию будет размещена на сайте «Алтайского краевого детско-юношеского фонда греко-римской борьбы памяти Заслуженного тренера РСФСР А.А. Кишицкого». Начало трансляции в 10:00.

Федор Храмцов – заслуженный тренер РСФСР. Он приехал в Барнаул в 1959 году. В 1970-м выполнил норматив Мастера Спорта СССР международного класса. С 1978 года работал старшим тренером Алтайского края по греко-римской борьбе и юношеской сборной команды РСФСР.