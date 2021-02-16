Бывший алтайский бизнес-омбудсмен возглавил общественную организацию

Экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров возглавил общественную организацию «ЗаДЕЛО!», в которой начал работать с конца 2020 года. В беседе с «Политсибру» он рассказал, чем занимается эта структура.

«Это региональная ассоциация предпринимателей, граждан Алтайского края, участвующих на безвозмездной основе. В нее входят люди, которые хотят, чтобы наша экономика развивалась. Уставная деятельность – защита прав предпринимателей, содействие в развитии сферы малого и среднего бизнеса, продвижение инвестиционных проектов. А также защита прав потребителей, потому что и граждане, и предприниматели являются потребителями и сталкиваются с недобросовестными поставщиками товаров и услуг», – пояснил Нестеров.

Эта организация была зарегистрирована давно (согласно системе «Спарк-Интерфакс», в 2010 году), но почти не работала. Но в конце декабря 2020 года провели ребрендинг, собрали команду. Нестеров называет «ЗаДЕЛО!» новой организацией единомышленников, обладающих огромным опытом деловых отношений.

Сейчас ее в состав входят более 25 предпринимателей и общественников из муниципалитетов края, есть еще желающие. По словам Нестерова, планов много. Но сначала необходимо наладить конструктивное взаимодействие со всеми некоммерческими организациями, отстаивающими интересы бизнеса.

«У предпринимателей остаются сложности с точки зрения административных барьеров. Хотя есть определенный мораторий на плановые проверки, но появляются много внеплановых, есть административное давление, фискальная нагрузка. Сегодня, особенно в сложных ситуациях, требуются инициативы, в том числе законодательные, которые бы помогли улучшить деловой климат», – говорит собеседник.

Нестеров, как и анонсировал ранее, стал общественным помощником депутата Госдумы Даниила Бессарабова. Также он возглавляет бюро по защите прав предпринимателей в реготделении общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Ранее он был здесь председателем, но передал это руководство Евгению Госькову.

Напомним, в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров проработал семь лет. Этот пост он занял в 2013 году. Через пять лет Заксобрание продлило его полномочия на второй срок, однако в сентябре 2020 года омбудсмен заявил, что уходит в досрочную отставку «в силу возраста».

На его место пришел глава правового комитета краевого парламента Андрей Осипов.