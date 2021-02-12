Политическая хроника недели: Прусакову переизберут, Грудинин приедет на Алтай, Терентьев рассказал, кого возьмет на выборы, а в ЛДПР опять минус один

Эта политическая неделя прошла под знаком КПРФ. Стало известно, что 22 февраля коммунисты соберутся, чтобы переизбрать первого секретаря крайкома. Этот пост, без сомнений, снова займет Мария Прусакова. Ожидаются на конференции и высокие гости – приедет экс-кандидат в президенты Павел Грудинин, который, возможно, пойдет на выборы от края. Были на неделе и другие предвыборные новости. О них и других важных политических событиях в хронике «Политсибру».

Без вариантов

22 февраля алтайские коммунисты проведут отчетно-выборную конференцию. Партийцам предстоит переизбрать первого секретаря. Единственный кандидат на этот пост – нынешний лидер алтайской КПРФ, депутат АКЗС Мария Прусакова. Ситуация в региональном отделении сейчас стабильна, плюс у коммунистки явно есть поддержка в ЦК КПРФ, поэтому очевидно, Прусакова и останется у руля партии.

Также на этой неделе стало известно, что конференцию КПРФ в Барнауле посетит российский политик и предприниматель Павел Грудинин.

Уйдут или останутся

В СМИ появилась слухи о возможных скорых отставках в краевом правительстве. Речь главе минстроя Иване Гилеве и министре здравоохранения Дмитрии Попове. В министерствах эту информацию уже опровергли.

Не стало Валерия Невинского

Ушел из жизни известный алтайский юрист и ученый Валерий Невинский. Он умер в ночь на 11 февраля на 71-м году жизни. Невинского называют экспертом высочайшего уровня. Он участвовал в историческом совещании в 1993 году, где обсуждали новую Конституцию РФ. Невинский – основатель кафедры конституционного и международного права Алтайского госуниверситета, один из разработчиков уставов региона и Барнаула. В АлтГУ он трудился более 40 лет. А последние несколько лет жил и работал в Москве, где его и похоронят. Валерий Невинский умер, проходя лечение в ковидном госпитале.

Не смогли выбрать

Депутаты Троицкого района не смогли назначить нового главу муниципалитета. Ни один из пяти кандидатов не набрал нужного количества голосов, даже после трех туров голосования. Таким образом, конкурсные процедуры по отбору кандидатов придется проводить повторно. Конкурс назначили на 29 апреля. Пока и.о. главы районной администрации остается Виктор Журавлев.

Белоборобов уже на свободе

Экс-управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов вышел на свободу из колонии, где сидел за взятки и растрату. Он покинул стены тюрьмы еще в сентябре 2020 года. А провел там всего три месяца. Остальной срок отсидел под домашним арестом и в СИЗО. Белобородов отбывал наказание в Нижнем Тагиле, в ИК-13 «Красная утка».

На сессию со справкой

Алтайские депутаты вернутся всем составом в Парламентский центр уже в феврале. Полноценную очную сессию ранее собирались провести только в марте, но передумали. Перед сессией все депутаты получат возможность сделать тест на коронавирус бесплатно. Заседание запланировано на 26 февраля.

ЛДПР – минус один

Алтайское региональное отделение ЛДПР продолжает терять членов. На этой неделе стало известно, что заявление о выходе из партии написала депутат Барнаульской городской думы, бизнесмен Кристина Юстус. Сама она свое решение не комментирует, отмалчиваются пока и в ЛДПР.

Фейк от «губернатора»

На этой неделе предприятия Алтайского края получали письма якобы от губернатора региона с просьбой выделить денег на реализацию госпрограмм. В пресс-службе правительства заявили, что такие обращения – фейк.

Терентьев рассказал, кого возьмет на выборы

Лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев рассказал «Политсибру», кого из СР возьмет себе на борт в эти выборы и каковы шансы эсеров на хороший результат. Интервью читайте здесь.

Бывший коммунист Талдыкин передумал

Экс-коммунист Максим Талдыкин планировал пойти на предстоящие выборы в АКЗС под флагами «Справедливой России», но передумал. Теперь он и вовсе может выпасть из кампании. Почему – читайте здесь.

Вакансия закрыта

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула возглавила Наталья Кротова. До этого она руководила аналогичным комитетом в Железнодорожном районе.