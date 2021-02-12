Барнаульские общественники осудили Навального за слова о ветеране ВОВ

Общественники Барнаула назвали непозволительным высказывание Алексея Навального о ветеране Великой Отечественной войны. В день второго заседания по делу о клевете, 12 февраля, Марина Понкрашева и Евгений Овчинников заявили «Политсибру», что думают о словах оппозиционера.

Их обоих возмутил пост Навального по поводу ролика за поправки в Конституцию, где он назвал снявшихся в нем «предателями».

«В каждой семье нашей страны есть свои герои Великой Отечественной войны и каждый воспринимает их оскорбление на свой счет. Неприятие принципиально иной позиции, в данном случае она касалась поправок к Конституции, и оскорбление высказывающих ее людей, сегодня стало нормой, к сожалению. Но если объект твоих нападок в несколько раз старше тебя, если благодаря таким, как он ты вообще живешь, то каким человеком нужно быть, чтобы высказываться так? Воспитывать таких людей уже поздно. Во всей этой ситуации просто хочется еще раз сказать спасибо нашим ветеранам», – сказала председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Крайне негативно слова Навального воспринял и Евгений Овчинников, директор Центра содействия воспитанию детей и молодежи «Алтайпатриотцентр», а также заместитель начальника регионального штаба Юнармии в Алтайском крае. По его мнению, Навальный решил «примазаться к Великой Победе» и «преуменьшить ее значимость».

«Эти люди как за границей, так и в нашей стране не останавливаются ни перед чем, не гнушаются никакими способами, опускаясь до оскорблений ветеранов, как Навальный. Нельзя ему этого простить, нельзя позволять кому бы то ни было вообще открывать рты против людей, отстоявших нашу свободу. Он должен ответить за оскорбление», – отметил Овчинников.

Против Навального выступили многие российские общественники и депутаты. Однако немало и тех, кто называет дело политическим.

Все началось с ролика, который появился на YouTube-канале RT еще 2 июня 2020 года. В нем известный дизайнер Артемий Лебедев, хоккеист Вячеслав Фетисов, актер Иван Охлобыстин и другие персоны агитировали за поправки в Конституцию РФ. В том числе и 94-летний участник ВОВ Игнат Артеменко.

Увидев рекламу поправок, оппозиционер Алексей Навальный написал у себя в «Телеграме»:

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

15 июня следователи возбудили против Навального уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (оскорбление) и ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Причем оскорбления были восприняты именно в отношении ветерана.

Первый судебный процесс по делу состоялся 5 февраля 2020 года.

Защита Навального утверждает, что слова оппозиционера являются оценочным суждением и не попадают под клевету, а в обвинительном заключении нет места и времени преступления. Сам оппозиционер утверждает, что он даже не называл фамилии Артеменко, а значит и не клеветал на него.

У сторонников оппозиционеры и многих пользователей интернета возникли претензии к самому ходу этого заседания. Ветерана было плохо видно и слышно (он участвовал по видеосвязи), на него надели маску, свои показания он давал, читая по бумажке и кто-то ему давал советы. А кроме того, до сих пор не известно, кто же написал заявление на Навального. По этому уголовному делу Навальный может получить 1 млн рублей штрафа или обязательные работы до 240 часов.