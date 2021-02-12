Топлива хватит. СГК запасла на алтайских ТЭЦ 419 тысяч тонн угля

Запасы угля на барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, бийской ТЭЦ и на Южной тепловой станции Рубцовска превышают нормативы минимум в два раза. Так что вернувшиеся на Алтай морозы не дестабилизируют работу теплоснабжающего комплекса, заверили в Сибирской генерирующей компании.

Общий запас топлива на всех станциях СГК составляет 419 тысяч тонн.

«На каждой станции СГК запасы угля и нормативы разные. Это зависит от количества потребителей, получающих от нее тепло и горячую воду, электрической нагрузки, состава оборудования, удаленности угольного месторождения, транспортных развязок и многих других факторов», – уточнили в пресс-службе компании.

Например, на складе ТЭЦ-2 в краевой столице находится 116 тысяч тонн каменного угля марки Д. При том, что по нормативу минэнерго там должно быть не менее 57 тысяч тонн. В сутки в среднем станция сжигает около 4 тысяч тонн. Столько нужно на выработку электроэнергии и тепла для подогрева воды.

На ТЭЦ-3 запас еще больше – 174 тысячи тонн при нормативе в 90 тысяч. Здесь используют бурый уголь Бородинского разреза. Суточное потребление в феврале – 6,8 тысяч тонн. При этом режима топлива хватит еще на три месяца.

На Бийской ТЭЦ запасы угля превышают норматив в два раза. Сейчас здесь находится 96 тысяч тонн. В день сжигают по 4 тысячи тонн.

А на рубцовской станции запас равен 33 тысячам тонн, что также превышает норматив в 2,5 раза.