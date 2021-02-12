Алтайский сенатор Белоусов рассказал о работе над запретом забирать животных за долги хозяев

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжает работу над проектом закона, который наложит табу на изъятие домашних животных за долги их хозяев. О важности этой меры рассказал зампред этого комитета, алтайский сенатор Сергей Белоусов.

«Предлагаемые в законопроекте изменения защищают не только интересы хозяев домашних животных, но и снимают излишнюю ответственность с соответствующих организаций, осуществляющих изъятие домашних животных у должников», – уверен сенатор.

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Речь о проекте ФЗ «О внесении изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в части запрета обращения на домашних животных взыскания по исполнительным документам». Госдума приняла его 10 февраля 2021 года. Правда, пока только в первом чтении.

Белоусов напомнил, что сейчас по закону запрещено взыскивать по исполнительных документам только сельскохозяйственных животных. Законодатели предлагают включить туда и домашних.