«Я борец и пойду до конца». Депутат Боровикова о смене партии и своих шансах на прохождение в АКЗС

Евгению Боровикову можно смело назвать самой ярой либерал-демократкой последних лет в крае. Но за 2020 год столько всего поменялось и теперь она уже сторонница «Справедливой России». С ней пойдет на выборы и в нее, скорее всего, вступит после окончания срока полномочий (если сделает это раньше, то потеряет мандат). Кто-то называл Боровикову перебежчицей, кто-то осуждал «подрыв» единственного «моста» за спиной, а кто-то тут же списал ее с политических счетов. Но списываться она точно не хочет. Какие планы у вчерашнего главы алтайской ЛДПР, почему она согласилась сменить сине-желтый флаг на желто-красный и чем будет заниматься, если не пройдет в новый созыв АКЗС. Об этом и не только Евгения Боровикова рассказала в интервью «Политсибру». За локацию благодарим ресторацию сибирской кухни «Горная аптека».

– Евгения Анатольевна, а вы не считаете себя перебежчицей?

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– А почему я должна так считать? Решение о сотрудничестве с СР я приняла уже после выхода из партии. И вышла бы из ЛДПР, даже если бы мне некуда было идти. В конце концов, я могла бы работать юристом, правозащитником. Хотя тогда это был в прямом смысле уход в никуда.

Но я никакой не предатель. Я вышла из партии сама и не ради другой политической силы. А потому что просто достала эта ситуация. Я отдала ЛДПР почти 15 лет жизни и работы. Но есть принципы, которые мне бы пришлось переступить, чтобы быть в партии дальше.

Буду доедать последние крошки хлеба, но не позволю лезть в мою жизнь. И бороться с этой системой точно не стану. Это так же бессмысленно, как поливать водой на вентилятор.

– Но почему все-таки СР?

– «Справедливая Россия» – единственная оппозиционная партия в крае, которая не просто имеет качественную монолитную структуру, конструктивный подход, но и работает стабильно, без внутренних конфликтов.

– Но ведь СР – соперник ЛДПР. Это не есть «переобувка в воздухе»?

– Когда партию возглавляла я, мы были конструктивными оппонентами. Даже часто единомышленниками. И мы действительно поддерживали многие идеи, которые предлагали коллеги.

И к тому же в СР работают действительно интеллигентные люди. Которые не будут строить против тебя козни, устраивать какие-то «подковерные» разборки.

А еще у партии есть хорошая сработанная команда. И один капитан на корабле. Это намного продуктивнее, чем боссы и тут, и там. У семи нянек, как известно….

Евгения Боровикова Фото: Олег Укладов

– А как насчет слияния с партиями «За правду» и «Патриоты России»? Как вы к нему относитесь?

– Объединение – нормальный, конструктивный процесс. Я вообще считаю, что самая правильная политическая система – двухпартийная. Чем меньше всего этого политического шума, создаваемого псевдопартиями, тем скорее рождается истина. И тем меньше размываются голоса за реальную оппозицию.

Мне близки позиции всех трех партий. Я в своей работе тоже всегда борюсь за правду, справедливость. И я – патриот своей страны и своего края.

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– И как вы думаете, это даст эсерам дополнительные голоса на выборах?

– Конечно. Как минимум у «За правду» есть свой электорат. Да, костяка в Алтайском крае пока нет. Но умные люди знают, что такая партия существует.

– Говорят, что вам поступали предложения и от мелких партий.

– Поступали, но я всерьез никаких вариантов кроме парламентских партий не рассматривала. Во-первых, мелкие партии – это, как правило, декорации, созданные изображать демократию и многопартийность. На самом же деле большинство из них – фикция.

А, во-вторых, что в этой мелкой партии делать? Возглавить ее только ради того, чтобы побыть руководителем? А зачем мне это? Зачем заведомо идти с теми, кто не сможет что-то изменить, кто не сможет принимать законы, помогать людям?

– И что это были за партии?

– «За правду», например. Но ведь СР, итак, с ними объединяется. Было предложение возглавить пока не зарегистрированную «Казачью партию».

– Как вас приняли в «Справедливой России»?

– Отлично приняли. Доброжелательно, без издевок, без намека на то, что я какой-то там перебежчик, варяг или предатель. Я не думаю, что мне придется с кем-то соревноваться в партии. Есть что сказать – говори, никто никого не ограничивает.

Скажу больше – меня и жители поддержали. Из Панкрушихи звонили и говорили, что я все правильно сделала, что мне надо оставаться в политике. Людям-то без разницы от какой ты партии, главное – есть ли от тебя какая-то польза. И вообще, не партия красит человек, а человек партию.

– Если ли шансы на пятую фракцию в новом созыве АКЗС или пройдет привычная четверка?

– Я думаю, будут какие-то попытки сделать такую ставку на партию «Новые люди». С одной стороны, они сейчас заходят «на новенького». Но если их возглавит действительно новый человек, то вряд ли он успеет вообще о себе заявить, не то, чтобы набрать электорат. А если это будет уже опытный политик, то какая же это новая партия. Да и захочет ли кто-то вкладывать деньги в один депутатский мандат, а больше им и не светит. Ибо статус депутата давно перестал «отбивать» такие затраты.

Но даже и без пятой фракции состав АКЗС очень обновится. Посмотрите на ЛДПР и КПРФ, у них же многие депутаты на выборы не пойдут. Я думаю, их внутренние конфликты сыграют против них. Для хорошего результата на выборах нужна сплоченная команда.

Новый созыв АКЗС будет бодрее и активнее, это точно. Запрос на обновление очевиден, да и политической свободы в крае стало больше. Пока мы только просыпаемся, но подвижки уже начались.

Евгения Боровикова Фото: Олег Укладов

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– Глава партии Александр Терентьев сказал, что вы рассматриваете три округа. Какие?

– Первый вариант – №4, Баево, Завьялово, Панкрушиха. В действующем созыве по нему шли Сергей Серов и Алексей Кривенко. Второй вариант – № 5, Камень и Крутиха. Здесь сейчас работают Алексей Найден и Василий Железовский. И третий – № 18, Заринский район. Это Сергей Приб.

Заринск и Панкрушиха – это территории, где я активно работаю, как депутат. Хотя смело могу сказать: я объездила весь край. И много где помогла жителям.

– «Справедливая Россия» для вас – долгосрочные отношения или все-таки трамплин в АКЗС?

– Я намерена связать с партией свою жизнь. Если уж пришла к ним, то буду работать честно и много. Как я делала и в ЛДПР.

Мне действительно близки многие инициативы СР. Я за справедливое распределение доходов государства, за кратное увеличение заработной платы в бюджетной сфере. Я за налог на роскошь и более справедливую фискальную политику – бедные и богатые не должны платить одинаково. Я за равные права для всех – олигархи и чиновники не ценнее для страны, чем мы, простые люди.

И я против того, что страна засиделась на минерально-сырьевом комплексе. Мало того, что не реализуем весь потенциал глубокой переработки, так и продаем в другие страны дешевле, чем своим жителям.

Я ведь тоже обычный человек, у меня нет больших доходов, дорогой квартиры. И не отдыхаю на курортах. И точно также стою во всех очередях в больницах и госучреждениях. Я понимаю людей, которые обращается ко мне как к депутату. Иногда до слез обидно, что не получается человеку помочь. Но точно всегда довожу дело до конца.

И поэтому на выборах никогда не обещаю золотых гор: построить новую трассу, школу, сделать освещение во всем поселке. Если кто-то из депутатов и может это сделать, то только за свой счет. Моя задача бороться за справедливые законы и честное распределение бюджета, а также выкручивать руки нерадивым чиновникам, тут у меня опыт богатый.

Это тоже большая работа. Но не все в АКЗС ее делают. Далеко не все.

И я буду биться за поддержку здравоохранения, за рост заработной платы, чтобы люди не уезжали из региона, за более активную бюджетную поддержку алтайского агропромышленного комплекса и туризма.

– Как оцениваете свои шансы на победу?

– Я борец, и готова идти до конца. Не пройду в АКЗС – все равно без дела не останусь и буду полезна обществу.