Алтайского следователя-маньяка задержали после побега из тюрьмы на Кипре

Бывшего следователя Республики Алтай Александра Сатлаева, четыре дня назад сбежавшего из тюрьмы, задержали на заброшенной вилле на Северном Кипре. Об этом сообщают «Вести FM».

Осужденный за взятку бывший управделами губернатора Алтайского края вышел из тюрьмы Новости 12.02.2021 12:59

Сатлаев сбежал из Центральной тюрьмы Никосии, сумев выйти за тюремные ворота, когда через них пропускали машины с продуктами. Но его задержали и снова доставили в полицейский участок, из которого Сатлаев еще раз сбежал.

После четырех дней поисков его обнаружили на вилле в поселке Доганкей. Самим домом не пользовались почти год. За виллой приглядывал сосед, который и вызвал полицейских. Сотрудники правопорядка осмотрели дом и за запертой дверью нашли Сатлаева.

Однако задержание прошло не совсем гладко. Полицейских обвинили в применении чрезмерной силы к задержанному. Теперь стражей порядка ждет проверка.

Александр Сатлаев известен как серийный насильник. Будучи следователем СУ СК по Республике Алтай, он на протяжении несколько лет насиловал женщин. В 2015 Горно-Алтайский суд дал насильнику шесть лет колонии общего режима. В марте 2019 Салтаев освободился по УДО, а уже в августе изнасиловал женщину в Барнауле. После этого преступник скрылся на Северном Кипре, где снова изнасиловал и ограбил девушку.

В России Сатлаев находится в розыске по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Однако Северный Кипр не собирается выдавать его РФ, потому что между двумя государствами нет дипломатических связей. На Кипре Сатлаеву грозит пожизненный срок.