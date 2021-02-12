Алтайский министр здравоохранения Попов не собирается уходить в отставку

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов не планирует в ближайшее время покидать свой пост. Об этом сообщил amic.ru со ссылкой на главу минздрава.

Глава алтайского минстроя Гилев и министр здравоохранения Попов могут уйти в отставку – СМИ Новости 12.02.2021 11:27

Ранее об возможном уходе Попова сообщали источники «Банкфакса». Попов якобы собрался покинуть место министра, потому что в сфере здравоохранения слишком много проблем.

Сам глава ведомства заявил, что не станет комментировать фейки. В пресс-службе Минздрава сведения источников назвали ложью и провокацией и заверили, что никуда уходить Попов не собирается.

Также в пресс-службе Минстроя опровергли уход министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, о котором тоже сообщал «Банкфакс».

Причиной отставки называлась сложная ситуация в ЖКХ региона, а именно завышенные тарифы и большое количество аварий на районных ТЭЦ. В ведомстве отметили, что никаких предпосылок к уходу нет. Кроме того, сейчас запланировано много мероприятий с участием министра.