О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Алтайский министр здравоохранения Попов не собирается уходить в отставку

Новости
12

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов не планирует в ближайшее время покидать свой пост. Об этом сообщил amic.ru со ссылкой на главу минздрава.

«Мы – лучшие»: глава алтайского Минстроя оценил работу своего ведомства

Глава алтайского минстроя Гилев и министр здравоохранения Попов могут уйти в отставку – СМИ

Новости

Ранее об возможном уходе Попова сообщали источники «Банкфакса». Попов якобы собрался покинуть место министра, потому что в сфере здравоохранения слишком много проблем. 

Сам глава ведомства заявил, что не станет комментировать фейки. В пресс-службе Минздрава сведения источников назвали ложью и провокацией и заверили, что никуда уходить Попов не собирается. 

Также в пресс-службе Минстроя опровергли уход министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, о котором тоже сообщал «Банкфакс». 

Причиной отставки называлась сложная ситуация в ЖКХ региона, а именно завышенные тарифы и большое количество аварий на районных ТЭЦ. В ведомстве отметили, что никаких предпосылок к уходу нет. Кроме того, сейчас запланировано много мероприятий с участием министра.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (12)

1000

Сергей

Наглость второе счастье

Ответить
Сергей

*********

Ответить
Гость

А мы хотим что бы он ушел.

Ответить
Снежка

Да шел бы он лесом. Развалил всю медицину. Позакрывал районные роддома, чтобы женщины ехали рожать да узи делать за 400км. Да просто КТ сделать. Сталина на него нет, а то бы уже с конфискацией да на длительный покой подальше от Алтайского края услали.

Ответить
Дмитрий Попов

Отгони свиней от кормушки

Ответить
Наталья

А жаль,что он не собирается уходить,очень жаль

Ответить
василий

Нам по барабану все ваши перестановки! Вы ответьте на один вопрос, жить людям в крае станет лучше от этих перестановок?

Ответить
Гость

Питицию собирали -собирали.... Никого не сдвинешь... Бардак.

Ответить
Гость

Попов якобы собрался покинуть место министра, потому что в сфере здравоохранения слишком много проблем. Самая главная проблема это он сам и есть.

Ответить
Константин Емешин

АВТОРУ: В районах ТЭЦ не бывает. ТЭЦ греют только города и это зона ответственности Министра по промышленности Химочко.

Ответить
Гость

Жаль,что не уходит.

Ответить
гость

Пусть уже собирается и уходит.

Ответить