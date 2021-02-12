Алтайский министр здравоохранения Попов не собирается уходить в отставку

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов не планирует в ближайшее время покидать свой пост. Об этом сообщил amic.ru со ссылкой на главу минздрава.
Ранее об возможном уходе Попова сообщали источники «Банкфакса». Попов якобы собрался покинуть место министра, потому что в сфере здравоохранения слишком много проблем.
Сам глава ведомства заявил, что не станет комментировать фейки. В пресс-службе Минздрава сведения источников назвали ложью и провокацией и заверили, что никуда уходить Попов не собирается.
Также в пресс-службе Минстроя опровергли уход министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, о котором тоже сообщал «Банкфакс».
Причиной отставки называлась сложная ситуация в ЖКХ региона, а именно завышенные тарифы и большое количество аварий на районных ТЭЦ. В ведомстве отметили, что никаких предпосылок к уходу нет. Кроме того, сейчас запланировано много мероприятий с участием министра.
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А мы хотим что бы он ушел.
Да шел бы он лесом. Развалил всю медицину. Позакрывал районные роддома, чтобы женщины ехали рожать да узи делать за 400км. Да просто КТ сделать. Сталина на него нет, а то бы уже с конфискацией да на длительный покой подальше от Алтайского края услали.
Отгони свиней от кормушки
А жаль,что он не собирается уходить,очень жаль
Нам по барабану все ваши перестановки! Вы ответьте на один вопрос, жить людям в крае станет лучше от этих перестановок?
Питицию собирали -собирали.... Никого не сдвинешь... Бардак.
Попов якобы собрался покинуть место министра, потому что в сфере здравоохранения слишком много проблем. Самая главная проблема это он сам и есть.
АВТОРУ: В районах ТЭЦ не бывает. ТЭЦ греют только города и это зона ответственности Министра по промышленности Химочко.
Жаль,что не уходит.
Пусть уже собирается и уходит.
Наглость второе счастье