Осужденный за взятку бывший управделами губернатора Алтайского края вышел из тюрьмы

Бывший управделами алтайского губернатора Алексей Белобородов, которого осудили за взятку и растрату, условно-досрочно освободился из заключения. Он находится на свободе еще с сентября 2020 года. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на адвоката Олега Горохова.

Алтайский экс-министр экологии получил срок за превышение должностных полномочий Новости 11.02.2021 14:01

Белобородов отсидел почти 10 месяцев под домашним арестом (что зачли ему как день в колонии) и около года в СИЗО (было учтено, как полтора дня в колонии). И когда экс-чиновник прибыл в колонию, юридически он отсидел уже 2,4 года.

Белобородова этапировали в Нижний Тагил в ИК-13 «Красная утка». Там он находился с июля по август, когда в Тагилстроевский районный суд поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении. В нем адвокат Горохов указал, что Белобородов отсидел уже больше половины срока, поощрялся тюремной администрацией и не имел взысканий. Кроме того, бывший управделами губернатора погасил назначенный судом штраф, выплатил часть суммы взятки и по своей инициативе облагораживал территорию свыше двух часов в неделю.

Нижнетагильский суд с доводами адвоката согласился и признал, что Белобородов «доказал исправление». Постановление вступило в силу 20 сентября. Тогда Белобородова и отпустили на свободу – на пять месяцев раньше положенного срока.

Теперь экс-управделами обязан не менять места жительства и не находиться на улице ночью.

Как ранее сообщал «Политсибру», Алексея Белобородова обвинили в получении взятки более 3,6 млн рублей и растрате имущества в 32 млн рублей и дали ему три года колонии общего режима, штраф в четыре млн рублей, а также запретили занимать госдолжности сроком на шесть лет.

Следствие установило, в 2013 году он помог директору ООО СК «РемСтрой» Фоканову выбрать его компанию единственным подрядчиком для выполнения работ на объектах, подведомственных управлению делами администрации края. За это с 2013 по 2016 год Белобородов получил от директора указанные 3,6 млн.

Также в 2013-2015 годах Белобородов при пособничестве директора строительной компании похитил более 32 млн, которые тратились на фиктивные работы.