Ежесуточная выявляемость коронавируса в Алтайском крае откатилась к 170 случаям в день

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 170 новых случаев коронавируса. За день выздоровело 146 пациентов, умерло 15 человек, в том числе 13 – именно от ковида, сообщает оперштаб.

Почти 41 тысяча человек заразилась коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае Новости 11.02.2021 11:41

С начала пандемии в крае было зарегистрировано уже 41,1 тысяча случаев заболевания, из них 36,7 тысяч человек выздоровели. А 2,1 тысяча заразившихся не справились с болезнью, непосредственно от COVID-19 скончалось 1,3 тысячи человек.

Сейчас в ковидных госпиталях лечатся 1,6 тысяч пациентов с подтвержденным ковидом и 591 пациент с вирусной пневмонией. Тяжело болеют 363 человека, 95 зараженных подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего краевым минздравом было развернуть почти три тысячи коек, из низ 691 остаются резервными.

На дому переживают заражение 31 бессимптомный больной и 353 человека с вирусной пневмонией.

Сейчас на короновирус в крае уже обследовано более 1,1 млн человек. По состоянию на 12 февраля вакцинацию проходят 24,3 тысячи человек. Из них 18,1 тысяча получили только первую дозу вакцины, а 6,2 тысячи жителей края привиты дважды.