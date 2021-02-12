Глава алтайского минстроя Гилев и министр здравоохранения Попов могут уйти в отставку – СМИ

Правительство Алтайского края ждет череда кадровых перестановок. Своих постов могут лишиться министр строительства и ЖКХ Иван Гилев и министр здравоохранения Дмитрий Попов. Об этом сообщают источники ИА «Банкфакс».

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Инсайдеры не уточняют с чем именно связано грядущее увольнение Гилева, однако причинами отставки может стать непростая ситуация в сфере ЖКХ, завышенные тарифы и частые аварии на ТЭЦ, которые происходили в начале января в районах края.

На смену Гилева якобы рассматривают его заместителя, начальника управления ЖКХ Евгения Григоренко, который стал замминистром после ареста Андрея Голубцова, обвиненного во взятке.

Что же касается главы минздрава Дмитрия Попова, то тот подвергся сильной критике осенью 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, по сведениям источников, сам Попов не доволен количеством задач, которые стоят перед ним. Однако в пресс-службе краевого кабмина информацию об отставке Попова опровергли.

Напряженной остается ситуация с должностью министра природных ресурсов и экологии края. В сентябре 2020 года министр Владимир Попрядухинв ушел в отставку. По слухам, его место должен был занять глава Алейска Иван Маскаев. Но из-за появившейся информации о его связях с лесным бизнесом Минприроды РФ решила лучше проверить Маскаева.

Есть еще один возможный претендент на вакантную должность – глава Тальменского района Сергей Самсоненко (работал исполнительным директором «Алтайлеса», начальником управления лесами края, замминистра природных ресурсов Республики Алтай). Однако сообщается, что Самсоненко уже отказался возглавить министерство.

Есть также информация, что вместо уходящей пенсию главы управления имущественных отношений Алтайского края Елены Зинковой исполняющим обязанности назначат ее зама Александра Теплова.