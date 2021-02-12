Эксперт высочайшего уровня. Скончался автор Устава Алтайского края, известный юрист Валерий Невинский

Заслуженный юрист России, профессор, доктор юридических наук, основатель кафедры конституционного и международного права Алтайского госуниверситета Валерий Невинский скончался на 71-м году жизни. Это произошло ночью 11 февраля 2021 года. Об этом «Политсибру» сообщила представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань.

Каким был Валерий Невинский

«Я считаю, что юридическая школа не только Алтайского края, но всей страны потеряла настоящего ученого. Валерий Валентинович сформировал научную школу, у него большое количество учеников, в том числе и я, он был моим научным руководителем по диссертации. Человек с колоссальным юмором, доступный, невероятно разносторонняя личность. И мы не можем прийти в себя от того, как это несправедливо», – рассказала Штань.

По ее мнению, профессора, доктора юридических наук такого масштаба на юридическом факультете еще долгое время не будет.

«Он был авторитетен не только в Сибири, но и в целом в стране. Безумно работоспособный, не чурался никаких общественных поручений. Недаром ученого из провинции включили в состав Конституционного совещания (в 1993 году – прим.ред.), которое готовило Основной закон страны. А в последние годы он дважды в составе ученого сообщества участвовал во встречах с президентом», – подчеркнула собеседница.

Стелла Штань добавила, что в декабре 2020 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко наградил Валерия Невинского медалью «За заслуги во имя созидания».

Невинский был учителем и для председателя Избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой.

«Очень трудно принять эту весть, потеря невосполнима. Валерий Валентинович определил мою дорогу в профессию, в научную жизнь. Его роль и участие стали важнейшими на моем профессиональном пути. Для нас он был не просто преподавателем, а столпом юридической науки, мудрым наставником, который направлял нас и наполнял интересом и любовью к своей профессии. Искренние соболезнования родным и близким… Светлая память», – рассказала она корреспонденту «Политсибру».

Еще один ученик известного алтайского профессора, директор юридического института АлтГУ Антон Васильев уверен: Валерий Невинский был ученым и юристом не просто российского масштаба, его знали даже за рубежом.

«Великолепный лектор, человек энциклопедического кругозора. Всегда был чуток к людям, его любили студенты. Большой вклад внес в развитие Алтайского государственного университета, в котором работал заведующим кафедрой и проректором», – сказал Васильев в беседе с «Политсибру».

Глава фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов называет Невинского своим учителем, отцом в профессии.

«За все, чего я достиг в профессии, благодарен именно ему. Он был целеустремленным и принципиальным человеком. И нас учил быть честными, ставить во главу угла права и свободы человека. Мы давно уже закончили вуз, но по-прежнему называли его шефом. И вот же только в декабре виделись с ним, он был бодр и полон сил. Это большая трагедия», – подчеркнул Молотов.

А уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин напоминает, как много сделал Невинский для организации системы правовой защиты, установления институтов уполномоченного по правам человека.

«Он безвозмездно оказывал юридическую помощь нуждающимся. Он просто хороший товарищ для многих его коллег, в том числе и меня. Конечно, мы все скорбим очень сильно», – сказал Ларин.

По данным «Политсибру», Невинский заболел коронавирусом, даже лежал в реанимации, недавно его перевели в палату интенсивной терапии. Но сердце не выдержало.

Валерий Невинский Фото: law.asu.ru

Справка о Валерии Невинском

Валерий Невинский – профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина. Доктор юридических наук.

Участвовал в историческом совещании в 1993 году, где обсуждали финальный вариант первой современной Конституции РФ. Был руководителем рабочей группы и одним из основных разработчиков Устава Алтайского края и проекта Устава Барнаула.

В Алтайском госуниверситете, где стоял у истоков создания кафедры конституционного и международного права, проработал 40 лет. Преподавал историю государства и права зарубежных стран, конституционное право России и зарубежных стран, правовые системы мира.

Принимал активное участие в научно-исследовательской деятельности АлтГУ. Опубликовал около 300 научных и учебно-методических работ в России и за рубежом, выступил организатором около 30 международных и российских научно-практических конференций и семинаров в Алтайском крае.

Также был членом Общественной палаты Алтайского края, заместителем председателя Алтайского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России», руководителем юридической консультации при Общественной приемной президента по Алтайскому краю, членом ряда экспертных и консультационных советов и комиссий минобрнауки РФ, при полпреде в СФО и органах государственной власти Алтайского края.

Имеет множество наград, в том числе Орден Дружбы (2019 год), звание Заслуженного юриста России (1999 год), Почетную грамоту Конституционного Суда РФ (2011 год), Благодарственное письмо президента (2012 год).