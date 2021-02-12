Павел Грудинин приедет в Алтайский край на конференцию КПРФ

Российский политик и предприниматель Павел Грудинин станет участником региональной конференции КПРФ, которая пройдет в Барнауле в выходной понедельник, 22 февраля. Об этом «Политсибру» сообщили в крайкоме КПРФ.

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На конференции состоится переизбрание секретаря краевого комитета, отчет о работе и избрание делегатов на Съезд ЦК в апреле.

«Это важное и ответственное мероприятие для алтайских коммунистов, именно поэтому в нем примет участие наш товарищ Павел Николаевич Грудинин», – написала в Фейсбуке глава крайкома КПРФ Мария Прусакова.

Грудинин посетит регион в рамках избирательной кампании в Госдуму. По нашим данным, он может баллотировать в ГД от одномандатного округа в Алтайском крае. Инсайдеры называют Славгоросдкий (№ 41) или Рубцовский (№ 40) округ.

С одной стороны, известная фамилия для алтайских коммунистов – большой предвыборный плюс. С другой, вызывает сомнения обоснованность выдвижения московского бизнесмена с политическим весом федерального уровня не просто от Алтайского края, но всего лишь от одномандатного округа в Алтайском крае.

Напомним, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин принимал участие в выборах президента в 2018 году. Он получил 11,7% и стал вторым по уровню поддержки кандидатом после Владимира Путина.