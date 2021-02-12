Новоалтайские медики попали под уголовное дело за привязывание пациентов к кроватям

Следственный комитет Алтайского края возбудили уголовное дело против врачей, которые связывали пациентов в горбольнице Новоалтайска имени Л.Я. Литвиненко. Об этом сообщают пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Медиков обвиняют сразу по двум статьям УК – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ) и незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением (п. «ж» ч.2 ст.127 УК РФ).

Проверку инициировал депутат Государственной думы Даниил Бессарабов. Он написал на своей странице в Instagram, что лечение в новоалтайской больнице проходил близкий родственник одной из подписчиц. Медики якобы привязывали пациентов к койкам. Это было в декабре 2020 года.

«С больными, поступившими в отделение на 5 этаж, не просто грубо обращаются, а используют нецензурные ругательства, привязывают к кровати, морят голодом и жаждой. Такое, разумеется, недопустимо по отношению к людям», – отметил Бессарабов.

«Банкфакс» пишет, что Бессарабов, по всей вероятности, говорил о сообщении жительницы Новоалтайска Алисы Милосердовой, бабушку которой положили в эту больницу. У пожилой женщины были посиневшие губы и ногти, также у нее нарушилась координация движений. Соседка пенсионерки вовсе была привязана к кровати. Милосердова позже выяснила, что ее бабушку медики тоже привязывали, а также не кормили два дня.

Заместитель главного врача по медицинской части Наталья Дуга рассказала в интервью ИА «Банкфакс», что пенсионерку привязывали из-за ее деменции и многочисленных попыток покинуть койку.

«Эту бабушку к нам привезли из психдиспансера, и ее приходилось ловить по коридорам, поэтому на время ее привязали к кровати. Никаких издевательств по отношению к ней не было, ей требовалось лечение. Мы поступаем так не от хорошей жизни, а потому, что так будет лучше для пациентов с таким заболеванием», – отметила Дуга.

Сейчас следствие собирает доказательства по уголовному делу.