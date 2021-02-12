Кто выборам рад – тот накануне на баннере. В Алтайском крае началась политическая агитация

Выборы в Алтайское краевое Заксобрание и Госдуму пройдут только в сентябре 2021 года. Но уже с конца прошлого года в Барнауле и на трассах стали появляться баннеры явно предвыборного толка. И сейчас с высоты рекламного щита жителям Алтая улыбаются Мария Прусакова, Вероника Лапина, Антон Арцибашев, Даниил Бессарабов и Евгений Астаховский.

Глава алтайской КПРФ, депутат АКЗС Мария Прусакова пойдет на выборы и в Госдуму, и в АКЗС. Фото главной оппозиционерки парламента украшают улицы Барнаула, Бийска и нескольких трасс близ краевой столицы (корреспондент «Политсибру» заснял их на дороге в сторону Павловска и в сторону Алейска).

Баннер с Марией Прусаковой Фото: пресс-служба КПРФ

Баннер с Марией Прусаковой Фото: Александра Черданцева

Ее коллега по партии и фракции в АКЗС Вероника Лапина тоже украшает улицы, но Рубцовска и трассы Барнаул-Рубцовск, где она активно работает и где будет выдвигаться на выборах.

Баннер с Вероникой Лапиной Фото: пресс-служба КПРФ

Баннер с Вероникой Лапиной Фото: пресс-служба КПРФ

И, наконец, третий кандидат от КПРФ Антон Арцибашев «висит» в Бийске.

Баннер с Антоном Арцибашевым Фото: пресс-служба КПРФ

От «Единой России» пока только один представитель – депутат Госдумы Даниил Бессарабов. Его мы засняли на мосту у Нового рынка на проспекте Ленина и на улице Северо-Западная, недалеко от Ленина. Этот участок как раз входит в одномандатный избирательный округ в Госдуму № 39 (Железнодорожный район Барнаула), от которого Бессарабов, очевидно, снова пойдет на выборы.

Баннер с Даниилом Бессарабовым Фото: Александра Черданцева

Баннер с Даниилом Бессарабовым Фото: Олег Укладов

В «Справедливой России» уличных баннеров пока не делали. Не были замечены в этом и либерал-демократы.

Зато как минимум с конца прошлого года в краевой столице встречается реклама с директором Барнаульской халвичной фабрики Евгением Астаховским. Он был депутатом прошлого, шестого созыва городской Думы. По слухам, он намерен баллотироваться в АКЗС. Перед Новым годом с соответствующим поздравлением он обращался к проходящим-проезжающим перекресток Попова – Павловский тракт. А теперь к въезжающим в Барнаул, у поселков Спутник и Авиатор. Уже без поздравлений, но снова два в одном: и о себе напомнил, и о компании.