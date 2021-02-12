О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Кто выборам рад – тот накануне на баннере. В Алтайском крае началась политическая агитация

Новости
2

Выборы в Алтайское краевое Заксобрание и Госдуму пройдут только в сентябре 2021 года. Но уже с конца прошлого года в Барнауле и на трассах стали появляться баннеры явно предвыборного толка. И сейчас с высоты рекламного щита жителям Алтая улыбаются Мария Прусакова, Вероника Лапина, Антон Арцибашев, Даниил Бессарабов и Евгений Астаховский.

Глава алтайской КПРФ, депутат АКЗС Мария Прусакова пойдет на выборы и в Госдуму, и в АКЗС. Фото главной оппозиционерки парламента украшают улицы Барнаула, Бийска и нескольких трасс близ краевой столицы (корреспондент «Политсибру» заснял их на дороге в сторону Павловска и в сторону Алейска).

Баннер с Марией Прусаковой
Баннер с Марией ПрусаковойФото: пресс-служба КПРФ
Баннер с Марией Прусаковой
Баннер с Марией ПрусаковойФото: Александра Черданцева

Ее коллега по партии и фракции в АКЗС Вероника Лапина тоже украшает улицы, но Рубцовска и трассы Барнаул-Рубцовск, где она активно работает и где будет выдвигаться на выборах. 

Баннер с Вероникой Лапиной
Баннер с Вероникой ЛапинойФото: пресс-служба КПРФ
Баннер с Вероникой Лапиной
Баннер с Вероникой ЛапинойФото: пресс-служба КПРФ

И, наконец, третий кандидат от КПРФ Антон Арцибашев «висит» в Бийске. 

Баннер с Антоном Арцибашевым
Баннер с Антоном АрцибашевымФото: пресс-служба КПРФ

От «Единой России» пока только один представитель – депутат Госдумы Даниил Бессарабов. Его мы засняли на мосту у Нового рынка на проспекте Ленина и на улице Северо-Западная, недалеко от Ленина. Этот участок как раз входит в одномандатный избирательный округ в Госдуму № 39 (Железнодорожный район Барнаула), от которого Бессарабов, очевидно, снова пойдет на выборы. 

Баннер с Даниилом Бессарабовым
Баннер с Даниилом БессарабовымФото: Александра Черданцева
Баннер с Даниилом Бессарабовым
Баннер с Даниилом БессарабовымФото: Олег Укладов

В «Справедливой России» уличных баннеров пока не делали. Не были замечены в этом и либерал-демократы.

Зато как минимум с конца прошлого года в краевой столице встречается реклама с директором Барнаульской халвичной фабрики Евгением Астаховским. Он был депутатом прошлого, шестого созыва городской Думы. По слухам, он намерен баллотироваться в АКЗС. Перед Новым годом с соответствующим поздравлением он обращался к проходящим-проезжающим перекресток Попова – Павловский тракт. А теперь к въезжающим в Барнаул, у поселков Спутник и Авиатор. Уже без поздравлений, но снова два в одном: и о себе напомнил, и о компании.

Баннер с Евгением Астаховским
Баннер с Евгением АстаховскимФото: Александра Черданцева

 

Автор: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева (заглавное)

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (2)

1000

Партия

Для КПРФ это конечно позор!!! Слили всю парт организацию! А ведь могло быть все иначе..... ПОЗОРИЩЕ!

Ответить
гость

Ох как хочется им - и в Госдуму, и в АКЗС.

Ответить