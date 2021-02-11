Новая авария произошла на ТЭЦ в Яровом во время крепкого мороза

На проблемной ТЭЦ в Яровом снова произошло ЧП. В четверг, 11 февраля, из-за неполадок остановлены два котла из трех – №9 и №10. Работает только один котел №7. Об этом сообщили в администрации города.

Сейчас аварию пытаются устранить пять бригад численностью 15 человек. Котел № 10 планируют запустить в 18 часов.

Что касается котла №9, то устранять повреждения на нем начнут только вечером. Он должен заработать в 21-22 часа. Власти предупредили, что за это время в домах яровчан может сильно понизиться температура.

Всю информацию уже довели до краевых властей.

«Несколько групп будут проверять температуру в квартирах горожан. Мы своевременно получим обратную связь о ситуации. У нас есть адреса, которые наиболее подвержены изменению температуры. Как правило, это угловые квартиры, нижние этажи», – пояснил глава Ярового Виталий Самобочий городскому инфоцентру.

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При этом власти надеются, что значительного похолодания в квартирах не будет, потому что седьмой котел все еще работает и дает тепло.

Напомним, это уже не первая авария в Яровом с начала года. В начале в начале из строя вышел котел №10, а затем и котел №7. Причиной назвали неисправность теплообменника.

Для решения проблем с ТЭЦ губернатор края Виктор Томенко послал в город министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочку. Затем прокуратура вынесла руководителю МУП «ЯТЭК» Александру Хмылеву представление о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в аварии. Против него возбудили дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ).

Проблемы с яровской ТЭЦ тянутся уже несколько лет. В 2016 году муниципалитет продал ТЭЦ компании ТПК «Ресурс». Но отопительная система в городе ухудшилась, на зиму 2019-2020 годов компания не запасла нужное количества топлива, и в регионе ввели режим ЧС, который действует до сих пор. Летом прошлого года власти расторгли сделку с ТПК «Ресурс» по суду, и теперь администрация ищет желающих взять ТЭЦ в концессию. Крупнейший в регионе тепловой оператор Сибирская генерирующая компания не планирует заходить в город.

Кроме Ярового, проблемы с теплом в начале года были и в других городах края: в Камне-на-Оби, Славгороде и Змеиногорске.