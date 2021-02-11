Депутаты сорвали выборы главы Троицкого района

11 февраля мог стать днем избрания нового главы Троицкого района. Но не стал, потому что депутаты районного Совета не смогли выбрать человека, который поведет их в светлое будущее. Куда не довел Андрей Овсянников, ставший фигурантом уголовного дела. Подробности сорванного конкурса «Политсибру» рассказал источник.
Итак, в четверг в районе прошел финал конкурса на выборы нового главы. За этот пост боролись пять кандидатов:
Во время голосования Пьянкова набрала семь «за», Тупикин и Мерц по три голоса, остальные по два. Для победы требуется не менее 10 голосов (50% + 1 голос). Отметим, что всего в райсовет было избрано 18 депутатов, на сессии присутствовало 17, один покинул депутатской корпус и страну.
Пришлось проводить второй тур. Но ситуация стала еще более неоднозначной: у Пьянковой было восемь голосов, Тупикина – три, Мерц – один, еще пять бюллетеней оказались недействительными.
Дошло и до третьего тура голосования. Здесь уже выбирали только из троих. Но снова не выбрали. Вот, как распределились голоса: Пьянкова – девять голосов, Мерц – шесть, еще два голоса – за Тупикина.
Таким образом, конкурс на выборы главы района придется назначать повторно (решили на 29 апреля). Пока же в должности в статусе исполняющего обязанности продолжит работать Виктор Журавлев.
Напомним, пост руководителя муниципалитета стал вакантным в октябре 2020 года. Тогда по собственному желанию его покинул Андрей Освянников ради должности главы Октябрьского района Барнаула. Но период работы оказался очень коротким – уже в январе он уволился, а уже в начале февраля его задержали в рамках уголовного дела по мошенничеству и присвоению денежных средств.
Пьянкову то Овсянников продвигал, для чего понятно всем, что бы прошлое не ворошила.