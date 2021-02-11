Сироты Алтайского края должны ждать квартиры от государства около 22 лет

Почти 22 года ожидания нужно алтайскому сироте, чтобы получить квартиру от государства без судов. Такие данные содержатся в исследовании «Важных историй».

Общая картина

Мошенник обманывал сирот и инвалидов в Алтайском крае Новости 03.02.2021 13:09

Составители карты регионов России поделили страну на пять зон по длительности ожидания (если он не будет подавать в суд, а квартир будут выдавать столько же, сколько в 2019 году). Алтайский край попал в четвертую, где сирота вынужден стоять в очереди от 19 до 39 лет.

Для сравнения: сироты Республики Алтай должны будут ждать жилья 28 лет, Хакасии – 13 лет, Новосибирской области – 11 лет, Иркутской области – 25 лет, Омской области – 24 года, а Тувы – целых 53 года. В Красноярском крае и Кемеровской области сироты должны ждать своего «уголка» семь лет. В Томской области ситуация самая благоприятная по Сибири, там для получения квартиры нужно потерпеть только четыре года.

На первое января 2021 года, по данным Единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО), в Сибирском федеральном округе в списке на получение квартиры стоит 71,4 тысячи сирот. Из них более 28, 5 тысяч человек – люди от 18 до 23 лет и почти 24 тысячи – сироты, достигшие 23 лет.

По всей России в год только 15% сирот получают квартиры, остальные долго стоят в очереди и судятся с государством. По данным все той же ЕГИССО, на декабрь 2020 года, в списках числится почти 192,6 тысяч российских сирот старше 18 лет. В год в новые квартиры въезжают только 25-28 тысяч человек. При этом количество людей в списках ежегодно прирастает на 10 тысяч человек.

А доля сирот, которым дают квартиру, сокращается. Если в 2011-2014 годах показатель был на уровне 22-24%, то к 2019 году он упал до 15,6%. Все чаще выросшие в детдомах люди получают положенные квадратные метры через суд (в 2019 году этот показатель был 51,9%).

А что в Алтайском крае?

Детям-сиротам Алтайского края будут выдавать сертификаты на жилье Новости 18.12.2020 10:59

Сейчас в регионе в очереди на жилье стоит около 6 тысяч детей-сирот старше 23 лет, по одной тысяче из них уже вынесли судебные решения.

Власти края планируют ввести для детей-сирот сертификаты на покупку жилья. Что упростит получение квартир, так как помещения будут идти сразу в собственность. Однако с условиями выдачи этих сертификатов пока не определились.

В октябре проблемой плохого обеспечения сирот жильем в Алтайском крае заинтересовался следственный комитет. Так, в 2020 году власти планировали закупить 369 квартир за 512 млн рублей. В итоге к концу года заключили контракты на поставку только 281 жилого помещения на сумму 360,5 млн рублей. К декабрю число купленных квартир выросло до 305.

В 2018 году алтайским сиротам предоставили 421 квартиру, в 2019 году – 401. В 2021-м планируют потратить 600 млн рублей.

Проблему обостряет и случаи, когда выросшим в детдоме предоставляют квартиры, где невозможно жить. Например, такое жилье в ноябре дали сироте из Рубцовска.