Рост в миллионы киловатт. Электростанции СГК увеличили выработку энергии из-за январских морозов

Предприятия Сибирской генерирующей компании Барнаула и Бийска произвели за первый месяц 2021 года на 9% электроэнергии больше, чем в январе прошлого года. Все дело в морозе, уточнили в пресс-службе компании.

Алтайские подразделения СГК выработали в январе 613 млн киловатт-часов электроэнергии. Например, на барнаульской ТЭЦ-2 выработка составила 67 млн. кВч (+ 14% к уровню прошлого года). А на столичной ТЭЦ-3 – 257 млн кВч. (+ 8%).

В Бийске этот показатель только за январь – 189 млн кВч (+ 5%).

«Причина увеличения выработки – снижение температуры наружного воздуха. Это потребовало повышения температуры теплоносителя для отопления потребителей», – прокомментировали в компании.

СГК приступила к ремонту на ТЭЦ Алтайского края Новости компаний 09.02.2021 17:03

В целом предприятия СГК по всем регионам присутствия произвели 8046 млн кВч электрической энергии, это 7% потребленного в стране ресурса. А тепловой энергии – 8449 тысяч гигакалорий. Доля выработки алтайских предприятий составила 7,6% киловатт-часов.

Основной объем генерации на себя взяли Беловская (на 27,4%), Томь-Усинская (на 21%), Приморская (на 15,6%) и Рефтинская (на 10,5%) ГРЭС. В целом по стране в январе 2021 года потребили на 4,2% энергии больше, чем в январе 2020 года. В Сибири – на 4,9%.

Выработка тепловой энергии на объектах СГК выросла на 34% к прошлому году.