Алтайский экс-министр экологии получил срок за превышение должностных полномочий

Горно-Алтайский городской суд признал виновным бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений республики Евгения Ларина в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Горно-Алтайского городского суда.

«Суд, с учетом исследованных в судебном заседании доказательств, личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих наказание обстоятельств, приговорил Ларина Е.В. к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года», – прокомментировали в суде.

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Кроме того, Ларин не сможет занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как ранее писал «Политсибру», 57-летнего Ларина обвинили в том, что 28 января 2019 года он за бюджетные 6,1 млн рублей купил автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» для бывшего главы республики Александра Бердникова. Покупку Ларин совершил через подведомственное Минприроде учреждение «Авиалесоохрана» за счет программы по развитию лесного хозяйства.

Через закупки приобрести столь дорогое авто не получилось бы из-за запрета на покупку машин дороже 2,5 млн рублей. А вот «Авиалесоохрана» имеет право самостоятельно выбрать поставщика.

Фирма «АвтоПартнер» поставила автомобиль, и 26 февраля его передали управлению делами правительства. Через месяц Александр Бердников ушел в отставку