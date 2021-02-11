Алтайские следователи возбудили уголовное дело после пожара в вечерней школе

Следователи Республики Алтай возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после пожара в здании вечерней школы в Горно-Алтайске. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

По версии следствия, здание загорелось из-за несоблюдения неким должностным лицом школы требований пожарной безопасности и правил пользования электроприборами.

«В результате преступного бездействия причинен крупный материальный ущерб», – пояснили в следкоме.

Сейчас следователи устанавливают причины пожара, собирают доказательства и опрашивают работников школы и учеников. Также проводится судебная пожаро-техническая экспертиза.

По указанной статье неназванный работник школы может получить до 120 тысяч рублей штрафа, 360 часов обязательных работ, год исправительных работ, либо до трех месяцев ареста.

Напомним, вечерняя школа по адресу Б. Головина, 6 загорелась в Горно-Алтайске утром 10 февраля. Из здания эвакуировали 102 человека (в том числе 80 детей). Пострадавших и погибших нет. Теперь школьников отправят учиться в другие школы.