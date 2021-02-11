Износ 82%. Власти рассказали, что поможет снизить аварийность на водосетях Барнаула

Количество повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения Барнаула в январе 2021 года в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом во время интернет-форума на сайте мэрии рассказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Андрей Федоров.

По его словам, основная причина аварий связана с морозами, установившимися с конца декабря 2020-го года. И износом сетей, который уже достиг 82%.

Для снижения аварийности Барнаульский водоканал («Росводоканал Барнаул») ежегодно проводит капитальный ремонт, реализует инвестиционную программу. Однако существующих вложений недостаточно для того, чтобы заметно сократить количество повреждений, заявляют в администрации.

Как уточнили «Политсибру» в водоканале, чтобы снизить показатель износа и повысить надежность работы системы, необходимо ежегодно проводить капитальной ремонт, реконструкцию не менее 3% водопроводных сетей (примерно 36 км).

«В настоящее время такой возможности нет, так как объемы ремонтных программ ограничены предельным ростом индекса тарифов. Иными словами, барнаульцам пришлось бы платить за воду в разы больше, чтобы мы могли выполнять необходимый перечень работ», – пояснил «Политсибру» директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

В администрации считают, что решить проблему может механизм государственно-частного партнерства (то есть концессионное соглашение).

«Идут переговоры по заключению такого соглашения. Мероприятия, предусмотренные в рамках концессионных соглашений, будут направлены на повышение надежности системы водоснабжения и водоотведения и повышения качества предоставляемых услуг», – заявляет Федоров.

По информации «Росводоканал Барнаул», в 2020 году на сетях водоснабжения зафиксировано и устранено 432 повреждения. В 2019 году этот показатель составил 428, а в 2018 году – 486. Зимой 2020-2021 аварийность на сетях водопровода, которые обслуживает водоканал, пока не превышает уровня прошлых периодов.