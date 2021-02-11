Депутатам алтайского парламента собираются сделать бесплатные тесты на ковид

Алтайское краевое Заксобрание проведет полноценную очную сессию не в марте, как было анонсировано ранее, а уже в феврале. И все депутаты получат возможность сделать тест на коронавирус бесплатно. Об этом «Политсибру» сообщили сразу несколько народных избранников.

В пресс-службе краевого парламента уточнили, что окончательное решение по возобновлению привычного формата будет принято только в понедельник, 15 февраля. Сейчас руководство АКЗС и Роспотребнадзор оценивают безопасность очной сессии и всех необходимых мер защиты от ковида.

«Февральская сессия АКЗС, возможно, пройдет в очном формате. Такой вариант организации заседания представительного органа обсуждается в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах и опытом представительных органов субъектов, а также Госдумы по проведению очных заседаний», – сообщили «Политсибру» в пресс-службе.

Сессия запланирована на пятницу, 26 февраля.

Что же касается тестирования, то тут в АКЗС пока воздержались от комментариев – вопрос пока решается. По словам народных избранников, им предложено сдать тест на COVID-19 методом ПЦР бесплатно. Такое сообщение получили депутаты всех четырех фракций.

Напомним, с апреля 2020 года все сессии проходили в ограниченном формате. Часть депутатов (главы фракции, комитетов и руководство парламента), представители регионального правительства и другие важные гости заседали в Парламентском центре. Остальные же принимали участие в сессии через видеоконференцсвязь с разных площадок Алтайского края.

А вот, как прошла январская сессия АКЗС.