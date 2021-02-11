Почти 41 тысяча человек заразилась коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае

Число заболевших в Алтайском крае с начала пандемии достигло 40,95 тысяч человек. Уже в пятницу, 12 февраля, отметка должна превысить 41 тысячу человек. Из них более 36,6 тысяч выздоровело, умерло 2,1 тысяча человек, именно от ковида скончалось 1,3 тысячи, а у 789 больных причины смерти иные.

Коронавирус унес жизни уже 2,1 тысячи жителей Алтайского края Новости 10.02.2021 11:04

За минувшие сутки в регионе выявили 172 новых заболевших вирусом. Справилось с инфекцией 98 пациентов, 14 человек умерли от вируса, в том числе 12 – непосредственно от COVID-19.

По состоянию на 11 февраля в ковидных госпиталях лечится 1,6 тысяч человек с вирусом и 624 пациента с пневмонией. В крае насчитывается 361 тяжелобольной, из них 98 подключены к аппаратам ИВЛ.

Сейчас в регионе остается 644 свободных коек. Дома лечатся 32 бессимптомных больных и 350 пациентов со сходной с COVID-19 пневмонией. Полностью привиты от вируса 4,8 тысяч человек, пока только первую дозу вакцины получили 17,1 тысяча жителей края.

С начала пандемия на коронавирус обследовали уже более 1,1 млн человек.