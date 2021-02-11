Бийский ФНПЦ «Алтай» не получил заказа от Минобороны на 2021 год

Бийский научно-производственный центр «Алтай» не получил заказов от федерального министерства обороны на 2021 год. Однако сокращений из-за этого на предприятии не будет. Об этом на пресс-конференции 10 февраля заявил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

«По уведомлению ФНПЦ Алтай по центру занятости скажу, что его не поступало. Пока предприятие сокращать работников не планирует, хотя у них в этом году оборонзаказов нет. Они придут в 2022 году, но у предприятия есть другие направления деятельности, по которым люди будут заняты», – отметил Химочка.

Также он рассказал, что в 2020 году бийские предприятия оборонно-промышленного комплекса сработали на 10-12% ниже по объему производственного уровня 2019 года.

«Много факторов на это повлияло. Прежде всего, пандемия и наличие заказов со стороны головных компаний и минобороны. В результате минус 10-12%. Доля предприятий Бийска в объеме оборонной продукции – порядка 40%. Это Бийский олеумный завод, «Сибприбормаш», ФНПЦ «Алтай», – сообщил Химочка.

Министр пояснил, что на Алтае производятся лишь комплектующие для военной техники. Заказы приходят из головных компаний, расположенных в европейской части России. Региональные власти и руководители местных предприятий не могут влиять на объемы оборонзаказа.

На этой же конференции Вячеслав Химочка заявил и о сокращении штата на трех предприятиях – рубцовском филиале «Алтайвагонзавода», Барнаульском ВРЗ и Бийском олеумном заводе, который как раз выполняет оборонные заказы. Работы могут лишиться более 260 человек.