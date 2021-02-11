Алтайские предприятия сократят 260 человек в 2021 году

Три алтайских предприятия сократят штат на более чем 260 человек. Об этом на пресс-конференции 10 февраля заявил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

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Речь идет о рубцовском филиале «Алтайвагонзавода», Барнаульском ВРЗ и Бийском олеумном заводе. Все три предприятия уже направили официальные заявки на высвобождение штата сотрудников и уведомили Центр занятости населения. В Рубцовске сократят 173 работника, в Барнауле – 46, а в Бийске работы лишатся 42 сотрудника заводского ДК.

При том, что 260 человек в крае будут вынуждены искать новое место заработка, Химочка заявил, что ажиотажа на рынке труда ждать не стоит.

Сокращенных готовы взять на работу другие предприятия. Например, компания «Нортек», выпускающая шины, готова предложить 200 рабочих мест. По 150 новых сотрудников собираются принять Меланжевый комбинат («БТУ-групп») и компания «Сибирь-Полиметаллы». Также на завод прессового оборудования требуется 30 человек.Небольшое число рабочих ищут «Сибэнергомаш», «Ротор» и «Трансмаш».

Всего, как утверждает Химочка, в промышленности за 2021 год должно появиться 600 новых рабочих мест.