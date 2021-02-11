Ввысь или вширь? Эксперты обсудили, как должен расти Барнаул и нужны ли ему небоскребы

Высотное жилье необходимо Барнаулу: в городе существует дефицит земельных участков, а у населения есть спрос на комфортную городскую среду. Однако подходить к строительству небоскребов следует с умом, а не лепить «свечки», где вздумается. К такому выводу пришли эксперты строительной отрасли.

10 февраля на круглом столе, который прошел в конференц-зале «Сибирской медиагруппы», представители власти, архитекторы, застройщики, проектировщики, общественники обсудили, где и как лучше строить высотки и что они дадут Барнаулу.

Земли мало, надо уплотнятся

Высотная застройка – это будущее города, уверены эксперты. К тому же, Барнаул постепенно прирастает по показателям средней этажности. Если несколько лет назад это было 9,5 этажей, то теперь уже 16 и выше. И если в 2021 году власти примут поправки в Генплан, то у строителей появится возможность возводить дома выше 75 метров (более 24 этажей).

И застройщикам такой расклад ближе. Ведь сейчас в городе не так много готовых площадок для строительства жилья, а стоимость земли растет и уже приблизилась к питерским расценкам, отметил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Более того, в Барнауле еще есть, где «яблоку упасть»: показатель плотности населения существенно ниже, чем в других городах страны. Так, в Москве на одном квадратном километре проживает 5 тысяч человек, в Питере – 3,7 тысяч, в Новосибирске – 3,2 тысячи, а в краевой столице – всего 1,9 тысяч человек.

«Для Барнаула высотное строительство актуально. Во-первых, оно покажет, что город современный, он развивается. А, во-вторых, уплотнение застройки не будет критическим», – считает гендиректор проектной компании «АРХИ ГРУПП» Андрей Суртаев.

Андрей Суртаев Фото: Олег Укладов

Подобного мнения придерживаются и ресурсоснабжающие организации. Ведь для них высотная застройка выгоднее.

«Конечно, надо строиться вверх, а не вширь. Потому что так мы можно использовать те коммуникации, которые есть», – говорит директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Решает покупатель

Но то, что на круглый стол по этой теме собралось столько людей, лишь подтверждает – не все так однозначно. Замдиректора учреждения «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко отмечает: да, высотная застройка позволяет формировать архитектурно-выразительный силуэт города. Но с другой – такие дома, как говорит Боженко, малопригодны для полноценного комфортного жилья и больше подходят для размещения гостиниц и офисов. Барнаулу, по словам архитектора, нужно, наоборот, идти по пути сокращения этажности и увеличить долю малого и среднего жилого строительства.

Сергей Боженко Фото: Олег Укладов

Как отметил гендиректор компании «Селф» Нодар Шония, люди, приобретающие квартиры, сами решают, где им комфортно жить, а где нет.

«Никакой застройщик не будет строить здание, на которое не будет спроса. Мы проводит маркетинговые исследования, изучаем рынок, и если видим, что люди заинтересованы в покупке, то только после этого приступаем к строительству», – поясняет Шония.

Да, сейчас барнаульцы делают выборы в пользу комфорта и качества, говорит и соучредитель агентства недвижимости «Проспект Недвижимость» Марина Ракина.

«Люди гонятся не за квадратами, а за образом жизни. Видят картинку и хотят так же. Жить в квартирах с окнами в пол, в энергоэкономичном пространстве, хотят, чтобы на минимальной площади было все. И покупают не квадраты, а свою мечту. Поэтому этажность важна с точки зрения грамотности будущей эксплуатации», – отмечает Ракина.

Высотная застройка или нет – городу необходимо всякое строительство, считает гендиректор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. Потребитель может купить коттедж или квартиру в «небоскребе», жилье в центре или на окраине – главное, чтобы был выбор.

Точечный вопрос

В одном эксперты сходятся – не надо делить все только на черное и белое. Высотная застройка – перспективное направление. Но к ней надо подходить с умом. Строить грамотно, чтобы не получилось свечка здесь, свечка там, и в итоге – испорченный внешний вид города.

Тем более, если речь идет про центр, подчеркивает руководитель творческой мастерской «М-Арт» Михаил Шмидт. Ведь именно там и формируется облик Барнаула. И особенно в исторической части и общественных пространствах (парках, площади Сахарова, проспекте Ленина и других), добавляет краевед Данил Дегтярев.

Круглый стол «Высотное строительство в Барнауле» Фото: Олег Укладов

«Само по себе высотное строительство – это не зло, а благо. И я согласен с тем, что город должен расти не вширь, а ввысь. И хотел бы призвать представителей власти, бизнеса, профессиональных сообществ к тому, что проблемы застройки города должны решаться путем диалога. Не должно быть так, что только одна сторона продвигает свои интересы, не слушая мнения альтернативной стороны. Мы не против развития города, мы за развитие. Но чтобы при нем учитывали мнение простых горожан», – отметил Дегтярев.

Но не трогать исторический центр совсем тоже не правильно, считает Марина Ракина. Нужно просто правильно вписывать здания в ту инфраструктуру кварталов, которые сегодня создаются.

«Если мы это все сохраним, а людей там не будет, то тогда для кого эти памятники? Арбат сделали, а людей там нет, туда мало кто приезжает, чтобы погулять. А если в той части станут жить люди, то они там постоянно будут находиться», – поясняет Ракина.

Но разговоры разговорами, а чтобы на деле развивать Барнаул, нужен живой Генплан, где будут отражены все вопросы строительства высоток. Этот документ необходимо регулярно обновлять, чтобы соответствовать спросу населения. А еще лучше, если с Генпланом будет принят стратегический мастер-план, который даст понимание, куда движется развитие города. К этому призвал гендиректор мастерской «Классика» Александр Деринг.