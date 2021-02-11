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Прусакова и никто-никто-никто. Алтайская КПРФ переизберет первого секретаря

Новости
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Алтайским коммунистам предстоит провести переизбрание своего руководителя. 22 февраля в Барнауле пройдет отчетно-выборная конференция КПРФ. Об этом «Политсибру» сообщила депутат краевого парламента Вероника Лапина.

Вероника Лапина и Мария Прусакова

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На конференции состоится избрание краевого комитета и контрольно-ревизионной комиссии, отчет крайкома о работе за последние два года и определение делегатов на Съезд ЦК в Москве в апреле. 

По данным источников «Политсибру», действующий первый секретарь крайкома, депутат АКЗС Мария Прусакова – единственный кандидат на этот пост. Очевидно, она останется у руля партии. Ситуация в КПРФ сейчас стабильна, и, судя по ее фото в соцсетях с первыми лицами партии, на федеральном уровне у нее мощная поддержка. 

Напомним, отчетно-выборная конференция партия должна была пройти еще в декабре 2020 года. Но ее отложили из-за пандемии коронавируса.

Мария Прусакова возглавила региональное отделение партии в мае 2016 года, сменив на этом посту Сергея Юрченко. В 2018 году ее вновь переизбрали. 

Добавим также, что в январе 2020 году новый руководитель появился у алтайской ЛДПР, Им стал Максим Крайн. А в октябре прошлого года прошли перевыборы главы алтайских справедливороссов, депутата Госдумы Александра Терентьева (он возглавляет эсеров с 2006 года).

Депутаты АКЗС от КПРФ Вероника Лапина и Мария Прусакова, 2020 год

Алтайская КПРФ перенесла отчетно-выборную конференцию из-за пандемии

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На ней должны были переизбрать первого секретаря

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Автор: Александра Черданцева

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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