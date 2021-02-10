Барнаульские власти ответили на претензии к плохой уборке снега

Коммунальщики прилагают все усилия, но чистить вовремя город от снега просто не успевают. Не хватает техники. Об этом на онлайн-конференции заявил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Андрей Федоров.

«Работы проводятся согласно приоритетности, в первую очередь выполняется очистка улиц с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств, основных транспортных магистралей и улиц, по которым проложены маршруты движения городского общественного транспорта, улиц с социально значимыми объектами. По мере приведения основных магистралей к нормативному состоянию выполняются работы по очистке второстепенных улиц», – сказал чиновник.

Андрей Федоров сообщил, что общая площадь Барнаула, где работают городские службы, составляет 7,1 млн квадратных метров (95% от общей площади улично-дорожной сети). Ответственное за уборку дорог муниципальное учреждение «Автодорстрой» работает на 613 городских улицах, 492 поселковых и сельских дорогах, 45 ведущих к социально-значимым объектам внутриквартальных проездов, а также на 129 тротуарах.

У «Автодорстроя» есть 260 снегоуборочных машин, из которых каждые сутки 190 расчищают снег. Но этого дорожникам не хватает. Для того, чтобы вовремя убирать завалы, нужно 752 единицы техники.

«Учитывая большую площадь убираемой территории, а также нехватку снегоуборочной техники, несмотря на принимаемые меры, выполнять работы по очистке улично-дорожной сети города единовременно на всех проблемных участках не представляется возможным», – отмечает Федоров.

В декабре 2020 года учреждение купило за 23 млн бюджетных денег пять минипогрузчиков и три трактора для уборки тротуаров. Кроме того, за 66 млн рублей край поставил городу четыре комбинированных дорожных машины, пять тракторов, а также два фронтальных погрузчика и автогрейдера.

А за дворы, въезды в них, подъезды к контейнерным площадкам, крыши отвечают их собственники и управляющие организации. Это делают 101 УК и 424 ТСЖ, ЖСК (всего в управлении в городе 3270 многоквартирных домов).

Большая их часть выполняет свои обязательства. Но, по словам Федорова, есть и нарушители.

«В случае выявления нарушений материалы объездов направляются в комитет или инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края для принятия мер, рассмотрения возможности привлечения к административной ответственности. Только за этот год в инспекцию направлено 23 материала, комитет тоже инициировал 36 проверок муниципального жилищного контроля», – отметил Федоров.