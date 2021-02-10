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Крыши зданий в Барнауле проверили на скопления снега с помощью дрона

Новости
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МЧС и Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула с помощью дрона осмотрели крыши в Ленинском и Октябрьском районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На крышах искали скопления снега, опасные для людей. На торговых центрах такого не нашлось, а вот кровли некоторых жилых домов нужно будет очистить. Например, на  улице Юрина, 291 и 283. Этим займется администрация Ленинского района.

Что касается Октябрьского района, то там скопления снега обнаружили с подветренной стороны домов, которые располагаются на улицах Тимуровская и 40 лет Октября.

«Обследования с помощью беспилотных средств будут продолжены. Все получения информация доводится до главы города, глав районных администраций, которые в свою очередь будут контролировать работу управляющих компаний и собственников зданий по очистке кровель», –сообщил начальник управления по делам ГОЧС города Владимир Драчев.

Напомним, что 4 февраля глава Барнаула Вячеслав Франк поручил руководителям районных администраций улучшить контроль за состоянием кровель жилых домов. А 6 февраля произошло обрушение части крыши в барнаульской пятиэтажке.

Снег на крыше.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Скриншот из видео barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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