Молодые и активные жители Алтайского края могут принять участие в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Партия «Единая Россия» запустила в Алтайском крае кадрово-образовательный проект для молодежи, желающей заниматься общественно-политической деятельностью.

Проект называется «Региональный ПолитСтартап». Подать заявку может любой житель Алтайского края. Условий немного: нужно быть в возрасте 21-35 лет и иметь российское гражданство. А также придумать идею проекта, направленного на развитие Алтайского края.

Заявляться на участие можно до 30 марта. Итоги подведут к середине апреля. А с 1 марта по 11 апреля на сайте проекта пройдет голосование за предложения участников.

«Критерии отбора максимально объективны – от уровня профессиональной подготовки, опыта работы и общественной деятельности до качества внесенных предложений и медиаактивности», – пояснил руководитель исполкома партии, депутат АКЗС Денис Голобородько.

В политику пойдешь? В Алтайском крае запустили новый кадрово-образовательный проект для молодёжи Новости 25.01.2021 18:36

В финал попадут 30 самых активных жителей региона. Им представят возможность пройти обучение в партийной школе и войти в кадровый резерв ЕР. Победителей будет 10, их уже после всех этапов обучения выберут эксперты.

«Для наших активистов мы планируем провести тренинги с ведущими экспертами и политтехнологами, депутатами Государственной Думы и Алтайского краевого Заксобрания, а также представителями органов государственной власти», – добавил Голобородько.

За каждым закрепят политика-наставка и отправят на внутрипартийные выборы (праймериз), победители которых будут участвовать уже в настоящих выборах в Алтайское краевое Заксобрание под флагами партии. А самые лучшие проекты по развитию края помогут реализовать.