Неизвестные под прикрытием «губернатора» Алтайского края собирают деньги с бизнеса

Предприятия Алтайского края стали получать письма якобы от губернатора региона с просьбой дать денег на реализацию госпрограмм. В пресс-службе правительства заявляют, что такие обращения – фейк.

«Неизвестные лица рассылают письма с факсимиле подписи губернатора Алтайского края Виктора Томенко руководителям предприятий и организаций Алтайского края. В письмах содержится просьба принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ. Ни губернатор, ни члены правительства Алтайского края с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются», – прокомментировал пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Он призвал не доверять таким «документам» и обращаться в полицию.

Какие именно компании получили «письма счастья», какую сумму и на какие программы в них просят, не уточняется.