11 аварийных домов снесут в Барнауле в 2021 году

Власти Барнаула продолжают расселение и снос аварийного жилья. В 2021 году планируют разрушить 11 домов. Об этом на онлайн-конференции сообщил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Андрей Федоров.

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Уже начали снос домов по ул.Водников, 50 и ул.Западной 1-й, 49а. Остальные адреса чиновник не назвал, но в плане расселения на 2021-й значатся дома на улицах Петра Сухова, Силикатная, Смирнова, Юрина.

Федоров напомнил, что в 2020 году власти расселили 688 человек в 336 жилых помещений общей площадью 10,3 тысяч квадратных метров. Например, снесли дома по ул.Карагандинская, 15, ул.Анатолия, 96, ул.Силикатная, 7, ул.Никитина, 103. Сколько всего домов расселили в прошлом году, Федоров не пояснил. Но в том же плане указан 31 дом, в том числе на ул. Пушкина,88, Ползунова, 8, пр. Ленина, 129/3 и другие.

Напомним, что переселение из аварийного жилья Барнаула проводят по краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы. И до конца программы «с лица города» должны «стереть» 157 аварийных домов (признанных таковыми до 1 января 2017 года).