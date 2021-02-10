Сибирский Сбер приглашает студентов на телемост по инвестициям

В пятницу, 12 февраля, Сибирский Сбербанк проведет телемост «Пара со Сбером» для учащихся высших и средне-специальных учебных заведений на тему инвестирования и финансовой грамотности. Встреча со студентами пройдет в режиме онлайн с 11:00 до 12:30 по новосибирскому времени.

Тема инвестиций выбрана на основании проведенного опроса среди студентов сибирских регионов. О том, как сформировать инвестиционную стратегию и успешно управлять своим портфелем, чувствуя себя комфортно и стабильно, расскажут спикеры:

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Роман Романович, сертифицированный независимый финансовый советник и консультант Министерства финансов России по финансовой грамотности.

Кроме того, в ходе телемоста у студентов и преподавателей будет возможность поучаствовать в открытой дискуссии со спикерами и региональным руководством банка, а также закрепить полученные знания, приняв участие в тематической интеллектуальной викторине.

Зарегистрироваться и смотреть прямую трансляцию мероприятия можно на его официальном сайте.