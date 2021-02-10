Алтайская бизнесвумен уклонялась от налогов на 18 млн рублей

Алтайская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу предпринимателя, которая уклонялась от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

44-летнюю жительницу края обвиняются по ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере). Ей грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с запретом заниматься определенной деятельностью.

«По версии следствия, директор ООО «ТК Сибирь» с января 2018 года по март 2020 года приобретала товары у юридических фирм с упрощенной системе налогообложения, которые не платили налог на добавленную стоимость. Директор общества через подставные фирмы оформляла бухгалтерские документы, якобы свидетельствующие о приобретении товаров у организаций, уже оплативших налог», – пояснили в прокуратуре.

В ближайшее время дело направят в Шипуновский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу.