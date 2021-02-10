Сибирский школьник изготовил самодельные бомбы и собирался взорвать школу

Пятнадцатилетний школьник из Красноярска пытался взорвать школу, но был вовремя задержан. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

«Изготовив самодельные взрывные устройства, он незаконно перенес их и поместил на хранение в нежилой постройке для последующего использования при совершении террористического акта, однако исполнить задуманное не смог, поскольку его деятельность пресекли сотрудники органов правоохраны», – отметили в ведомстве.

Ребенок прошел психиатрическую экспертизу, по результатам которой его признали невменяемым. Теперь уголовное дело направлено в суд.

Несовершеннолетнего террориста обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека), ч.1 ст.30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ст. 205.3 (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности), ч.1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), а также ч.1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств).

Вскоре дело будет направлено в первый Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В отношении него хотят применить «принудительной меры медицинского характера».