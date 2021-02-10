Школьники Алтайского края снова получат стипендию депутата Госдумы Терентьева

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» объявило старт конкурса по получение именной стипендии депутата Госдумы, глава алтайской СР Александра Терентьева.

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Участие в нем могут принять школьники 5-10 классов из малообеспеченных семей. Есть два важных условия. Первое – учиться только четверки и пятерки (и иметь хорошее поведение). Второе – спортивные достижения. Из тех, кто подаст заявку, выберут 20 самых-самых. И весь следующий учебный год они будут получать каждый месяц по три тысячи рублей.

Такую стипендию Александр Терентьев выплачивает уже 10 лет. За это время финансовую поддержку для новых побед получили более 300 юных жителей региона.

Заявки можно подавать как от частного лица, так и от школы или учреждения дополнительного образования, в том числе и спортивного. Документы принимают до 31 марта 2021 года по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7, офис А-202. Все подробности по телефону: 8 (3852) 50-17-25 или в приложении по ссылке.

Итоги конкурса подведут к концу апреля.