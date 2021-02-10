Вечерняя школа сгорела в Горно-Алтайске. Для 195 учеников придется искать новое место учебы

Утром 10 февраля в столице Республики Алтай сгорела двухэтажная вечерняя школа. Сигнал о пожаре поступил в 9:15 утра. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Из здания эвакуировали 102 человека – 22 взрослых и 80 детей. Пострадавших и погибших нет. Тушили пламя 36 человек и 10 пожарных машин.

Причиной произошедшего МСЧ предварительно называет нарушение пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

На место пожара приехал и губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин. Он поручил главе администрации Горно-Алтайска Ольге Сафроновой в ближайшее время определиться со школами, где ученики смогут продолжить обучение.

«Пока не принято решение о восстановлении или строительстве нового здания, учащиеся вечерней школы продолжат обучение в помещениях других образовательных учреждений города», – отметил Олег Хорохордин.

Сгоревшее здание было построено в 1934 году. На начало 2021 года там обучалось 195 человек.