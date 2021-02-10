Барнаульская мэрия отремонтирует часы на «Доме под шпилем» и в других местах города за 511 тысяч рублей

Мэрия Барнаула выделит 511 тысяч рублей на ремонт четырех больших городских часов. Информация о конкурсе размещена на портале «Госзакупок».

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Власти разыграли лот на обновление часов в «Доме под шпилем» на проспекте Ленина, 82, на проспекте Строителей, 22 (площадь Победы), пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова и на доме на Союза Республик, 40

Работы должны завершиться до 30 декабря 2021 года включительно.

По данным «Госзакупок», заказчиком является комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Заявку на аукцион подал только один поставщик – ИП Алишутин А.А. И победил.

Он должен будет заменить на часах светильники, фотореле, блоки питания, часовую станцию в механизмах, металлическую герметичную дверь с доборными элементами, а также провести другие работы.

По данным «Банкфакса», год назад эти часы уже приводили в порядок, тогда их смазывали, циферблаты очищали от старого покрытия. В прошлом году на аукционе тоже был только один участник, и за работы он получил около 400 тысяч рублей.