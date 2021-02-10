Барнаульский депутат Кристина Юстус вышла из ЛДПР. А как насчет Алексея Скосырского?

Алтайская ЛДПР потеряла еще одного весомого члена партии. Заявление о выходе написала депутат Барнаульской городской думы, бизнесмен Кристина Юстус. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на свой источник. Источник «Политсибру» говорит то же самое.

«Есть мы, а есть они». Депутат гордумы Барнаула Ворсин рассказал о причинах выхода из ЛДПР Новости 08.12.2020 10:52

А вот сама Юстус этот вопрос комментировать отказалась. Ничего на этот вопрос не ответили и в региональном отделении партии.

По данным «Политсибру», причин для выхода может быть несколько. Первая – некая конфликтная ситуация. Вторая – сбор средств на участие партии в выборах в краевой парламент, которые пройдут в сентябре 2021 года. Судя по всему, Юстус выборы в АКЗС просто не интересны. По нашей информации, она планировала продолжать работу на городском уровне. Не исключено, что теперь она может примкнуть к другой партии. А именно «Единой России». Вся депутатская работа Юстус по уровню конструктива и отсутствию критики больше протекала в провластном русле.

Таким образом, она стала уже вторым депутатом БГД, кто вышел из партии. Первым это сделал Дмитрий Ворсин.

Третий депутат городской думы от ЛДПР Алексей Скосырский заявил «Политсибру», что никуда уходить не собирается.

«Я солдат партии и не делю никого на своих и чужих. У партии есть один председатель (Владимир Жириновский – прим.ред.) и один устав. Так что меня эти разборки не касаются», – сказал Скосырский.

Он тоже не стал комментировать выход из партии Кристины Юстус. Говорит, что она его в известность (как главу фракции) не ставила, причин такого решения он не знает. Кстати, Скосырский, возможно, пойдет на выборы АКЗС в сентябре. Он рассчитывает на один из барнаульских округов. Но пока списки еще не сформированы.

Ранее партию покинула экс-глава ЛДПР, депутат АКЗС Евгения Боровикова. По данным «Политсибру», скоро от партии «отколются» еще несколько депутатов муниципального уровня.