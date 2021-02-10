Коронавирус унес жизни уже 2,1 тысячи жителей Алтайского края

С начала пандемии в Алтайском крае скончалось уже 2100 человек с коронавирусом. Из них 1313 – непосредственно от инфекции, а 787 – по иным причинам, но они тоже были заражены. Всего ковидом заболело 40,7 тысячи жителей региона, 36,5 тысяч пациентов выздоровели. Такие данные на 10 февраля приводит региональный оперштаб.
За минувшие сутки в крае зафиксировано 175 новых случаев заражения, 166 человек справилось с болезнью, а 16 – умерло.
На данный момент в ковидных госпиталях лечатся 1 623 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме этого, там находятся 673 пациента со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией.
Тяжело переносят вирус 354 человека, из них 91 заболевший подключен к аппаратам ИВЛ.
Сейчас в крае остается 639 свободных коек. Дома лечатся 29 бессимптомных ковидных больных и 348 человек с вирусной пневмонией.
Всего на ковид в крае обследовано более 1,1 млн человек.
По данным на 10 февраля, в регионе 15, 8 тысяч человек получили первую прививку от коронавируса, почти четыре тысячи человек привиты полностью.