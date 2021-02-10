Коронавирус унес жизни уже 2,1 тысячи жителей Алтайского края

С начала пандемии в Алтайском крае скончалось уже 2100 человек с коронавирусом. Из них 1313 – непосредственно от инфекции, а 787 – по иным причинам, но они тоже были заражены. Всего ковидом заболело 40,7 тысячи жителей региона, 36,5 тысяч пациентов выздоровели. Такие данные на 10 февраля приводит региональный оперштаб.

Алтайский край получил самую большую партию коронавирусной вакцины за время пандемии Новости 09.02.2021 10:22

За минувшие сутки в крае зафиксировано 175 новых случаев заражения, 166 человек справилось с болезнью, а 16 – умерло.

На данный момент в ковидных госпиталях лечатся 1 623 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме этого, там находятся 673 пациента со сходной с COVID-19 вирусной пневмонией.

Тяжело переносят вирус 354 человека, из них 91 заболевший подключен к аппаратам ИВЛ.

Сейчас в крае остается 639 свободных коек. Дома лечатся 29 бессимптомных ковидных больных и 348 человек с вирусной пневмонией.

Всего на ковид в крае обследовано более 1,1 млн человек.

По данным на 10 февраля, в регионе 15, 8 тысяч человек получили первую прививку от коронавируса, почти четыре тысячи человек привиты полностью.