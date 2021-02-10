Еще одного алтайского врача осудили за взятку

Горно-Алтайский суд признал заведующего отделением гемодиализа республиканской больницы Сергея Суртаева виновным в получении взятки от ООО «Перспектива», сообщили в пресс-службе суда. Ранее по «делу врачей» в тюрьме оказались Сергей Близнюк и Федор Рау.

Сергей Сураев через посредника получил от представителя указанной компании взятку в 55 тысяч рублей.

«За это при проведении торгов в электронных аукционах на поставку расходных материалов и медицинских средств для нужд отделения Суртаев неправомерно предоставил преимущество ООО «Перспектива», – рассказали в суде.

Деньги Сураев потратил на участие в научно-практической конференции, которая проходила в Санкт-Петербурге.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Обвинительный приговор в законную силу пока не вступил.

Прокурор потребовал взыскать с осужденных алтайских врачей более 1,3 млн рублей Новости 05.02.2021 12:46

Напомним, что осенью 2020 года осудили еще двух медиков республиканской больницы. Главного врача Сергея Близнюка – за взятку в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Теперь он проведет 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима и выплатит государству 5 млн рублей штрафа. Кроме того, Близнюк не сможет работать на госдолжностях в течение 5 лет и 6 месяцев.

Заместитель Близнюка Федора Рау приговорен по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Суд дал ему 7 лет и 6 месяцев колонии строго режима и назначил штраф – 4,3 млн рублей. Кроме того, Рау не сможет занимать госдолжности пять лет.

По версии следствия, с лета 2016 года по март 2018 врачи получили от представителя той же «Перспективы» взятку в 865 тысяч рублей. Деньги должны были обеспечить компании победы на аукционах по закупке медицинского оборудования. Кроме того, Близнюк с апреля по сентябрь 2018 года взял еще 900 тысяч рублей.

Общая сумма взятки Близнюка и Рау составила более 1,7 млн рублей. Своей вины оба медика не признали. Они утверждают, что все деньги потратили на нужды медцчреждения.

В декабре 2020 года около 700 активистов собрали подписи в защиту врачей и настаивали на пересмотре дела. Рау и Близнюка поддержали и другие врачи. В сентябре 413 представителей медицины обращались в Верховный суд, и заявили, что приговор не соответствует тяжести их деяния.

Рау и Близнюк тоже не согласны с решением суда. Они пытались оспорить приговор, но суд своего решения не изменил.