Штраф и обязательные работы. Суд наказал барнаульцев за участие в незаконных митингах

Барнаульцев, которые участвовали в незаконных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, наказывают штрафами и обязательными работами. Как пишет «Толк», барнаульские суды опубликовали несколько решений по статье 20.2 КоАП о нарушении установленного порядка организации собраний, митингов и шествий.

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В одном из них говорится, что некий Михаил К. 23 января добровольно участвовал в незаконном шествии, целью которого было «привлечение внимания окружающих к проблеме общественно-политического характера в поддержку Навального».

Центральный суд Барнаула установил, что нарушитель выкрикивал лозунги, тем самым привлекал население к этой проблеме. Кроме того, такое незаконное мероприятие создало помехи движения транспорта и пешеходов. А это нарушает требование закона о митингах.

Мужчина свою вину признал, его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

А вот студента Игоря Н. полиция поймала, когда он расклеивал в подъезде листовки с призывом пойти на незаконный митинг 31 января, который был организован «с целью отставки президента РФ». Кстати, у него изъяли 277 листовок, которые теперь будут уничтожены.

Суд счел, что парень – один из организаторов несанкционированного мероприятия, и сам нарушитель этого не отрицал. Студент нигде не работает и находится на попечении родителей и до этого ни разу не привлекался к административной ответственности. Поэтому суд не стал его штрафовать, а приговорил к обязательным работам на 30 часов.

Напомним, в начале 2021 года в центре Барнаула прошло две незаконных акции протеста. Первая была 23 января, вторая – 31 января. Во время «воскресной прогулки» полиция задержала 85 человек, а сколько таких было в первый незаконный митинг официально не сообщалось.