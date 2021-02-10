Почти 200 млн рублей выручил Алтайский край от приватизации имущества в 2020 году

Алтайский край заработал 199 млн рублей в прошлом году на продаже имущества, находящегося в собственности региона. Об этом во время пресс-конференции 9 февраля рассказал министр финансов региона Данил Ситников. Этот показатель оказался на уровне запланированного.

«В течение 2020 года в рамках реализации плана приватизации был реализован 41 объект недвижимости, в том числе три земельных участка, на которых расположены эти объекты. А также ряд пакетов (акций – прим.ред.) двух хозяйствующих обществ», – уточняет Ситников.

Однако в 2021 году доходы от приватизации будут существенно ниже. Власти планируют получить всего 112 млн рублей неналоговых доходов от продажи имущества.