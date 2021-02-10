Сбербанк запустил топливный проект на Алтае

Сбербанк расширил функционал бизнес-карт – теперь клиенты могут использовать их в том числе и как топливные карты: управлять заправкой своих транспортных средств, получать скидки от партнеров-сетей АЗС и формировать отчетные бухгалтерские документы.

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По сути, такое топливное решение пришло на смену традиционной «Карте дальнобойщика». Теперь это более универсальный сервис, включающий в себя несколько сетей АЗС и доступный всем юрлицам-клиентам Сбербанка, независимо от того, в какой сфере они работают. Топливный функционал подключается к любой бизнес-карте Сбербанка и позволяет клиенту настраивать виды топлива, лимиты и ограничения на товарные категории, а также автоматически формировать полный комплект отчетных документов для бухгалтерии и возврата НДС.

Кроме того, пользователям доступны скидки на топливо, кафе и сопутствующие товары на АЗС партнеров, перечень которых постоянно пополняется, и сегодня их уже более тысячи по всей России. Первым партнером топливного решения в регионе стал ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» (сеть АЗС «ЛУКОЙЛ», «Салекс», «Сибнефть»), чьи автозаправочные станции расположены в Алтайском крае и в Республике Алтай.

Для того, чтобы подключиться к сервису, достаточно доступа к интернету. Нужно сделать два простых шага:

Подтвердить согласие с правилами для участия в документообороте СберБизнес. Перейти в личный кабинет и подтвердить настройки.

«Когда мы разрабатываем новые решения, то всегда ориентируемся на клиентский опыт и обратную связь. Топливный проект создан для удобства наших клиентов, так как позволяет решать большое число рутинных задач. Больше нет необходимости в дополнительной топливной карте, не нужно следить за ее балансом и вовремя пополнять. Клиенты могут забыть о внесении на отдельный счет предоплаты за объем топлива и о том, что когда-то они вынуждены были собирать чеки. Достаточно подключить опцию к обычной карте, которая используется, – и легко решать все задачи», – прокомментировал управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Ознакомиться с перечнем партнеров сервиса можно на сайте партнера проекта.