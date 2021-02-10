Жители алтайского города объединились, чтобы помочь больнице во время пандемии

В 45-тысячном Заринске жители города решили сообща помочь местной больнице, когда в городе появился ковид. Врачам на выручку пришли бизнесмены, спортсмены, студенты, школьники.

Центральная горбольница стала готовиться к новому коронавирусу в марте 2020-го. Здесь решили открыть инфекционный корпус, ожидали первых больных. Однако масштабов бедствия тогда не понимал никто. Когда вирус пришел в Заринск, система здравоохранения города в какой-то момент, как и в целом в стране, с трудом справлялась с растущим числом заболевших.

«Поступающих было очень много. Пациенты лежали и в коридорах! Поэтому сообща стали думать, а что делать дальше», – рассказывает главный врач заринской горбольницы Алексей Бракоренко.

Алексей Бракоренко Скриншот из сюжета телеканала «Толк»

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В краевом министерстве здравоохранения столкнулись с той же ситуацией, но уже в масштабах всего региона. Там тоже сначала были затруднения, но затем поставки оборудования наладились.

«Своевременная поставка оборудования в таких масштабах, которые мы получили, – дорогого стоит. Нужно ИВЛ – на тебе ИВЛ, нужны мониторы – в тот же день машину направляют», – говорит главный врач.

Но и горожане не остались в стороне. Для больницы собрали около 15 млн рублей. А еще почти на такую же сумму закупили костюмы, маски, антисептики, рециркуляторы, бактерицидные лампы, мебель, технику.

«У меня дочь медик – учится в медицинском институте, и у нас в семье вся эта ситуация на слуху. Видели тяжелое положение города и организовали собрание. На нем присутствовал главврач, предприниматели, глава города», – вспоминает то трудное время предприниматель и муниципальный депутат Елена Негреева.

На помощь медикам пришло все бизнес-сообщество Заринска, Заринского и Кытмановского районов. Откликнулись «Алтай-Кокс», «Заринская горэлектросеть», «Торговый дом», «Голухинский цемент», «СФК», «Лесное» и многие другие предприятия и организации. Благодаря их помощи в микрорайоне Сорокино подготовили еще один корпус ковидного госпиталя на случай новой волны. Районную поликлинику обеспечили освещением, техникой, специальной мебелью, в палаты подвели кислород. Так что теперь Заринск готов принять новый удар пандемии.

«Помогали, кто сколько сможет. Однако понадобилась еще определённая сумма, и тут возникла пауза», – говорит Наталья Толстова, директор по персоналу компании «Холод».

Тогда откликнулся директор «Холода» Константин Симонов и лично добавил 5 млн рублей.

Заринская больница Скриншот из сюжета телеканала «Толк»

Помогали не только предприниматели. В самые тяжелые дни пандемии больница обратилась к Константину Панкратьеву, руководителю клуба единоборств. Больные задыхались без кислорода, потребность в нем резко выросла, а система подачи не справлялась – раньше горбольница использовала 60 баллонов в месяц, во время пандемии – 60 баллонов в сутки.

В медицинских. комбинезонах, респираторах, защитных очках старшие воспитанники клуба армейского рукопашного боя «Крепость» поднимали в палаты баллоны с кислородом для аппаратов ИВЛ. Каждый такой баллон весит почти 90 кг.

Воспитанники клуба «Крепость» Фото: Олег Укладов

Но тренер клуба «Крепость» Дмитрий Проскоряков говорит, что в красной зоне тяжело не физически:

«Жесткая, я бы сказал, атмосфера в госпитале. Баллон тащишь – больные кричат, просят помощи».

Поблагодарить ребят, вручить им подарки в Заринск приехал депутат Госдумы Александр Прокопьев.

«Я хотел бы обратить отдельное внимание на роль молодежи в борьбе с ковидом. Старшее поколение оказалось самым уязвимым. Им требовалась и до сих пор требует помощь. И здесь на передовую вышли молодые врачи, медсестры, студенты и спортсмены. Это говорит о том, что молодое поколение готово брать на себя ответственность даже в условиях риска для жизни и здоровья», – отметил депутат.

Александр Прокопьев Фото: Олег Укладов

Сами жители Заринска объясняют этот порыв земляков проявлением особого местного патриотизма.