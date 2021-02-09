Глава Алтая раскритиковал членов республиканского кабмина за плохую реализацию нацпроектов

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин обвинил членов правительства в срыве сроков строительства важных социальных объектах. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Глава Алтая Хорохордин намерен вакцинироваться от коронавируса Новости 03.02.2021 17:35

Речь идет о детских садах в районах республики, школах в селе Усть-Кокса и в Горно-Алтайске, а также о водопроводе и канализации в селах Артыбаш и Иогач Турочакского района. Все они строились по национальным проектам и госпрограммам. Однако работы на этих объектах закончить в срок не успели.

За ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей члены правительства получили дисциплинарные взыскание

В частности, выговор объявили первому вице-премьеру республики Виталию Махалову, министру экономического развития региона Вячеславу Тупикину и главе минобра Ольге Саврасовой.

Кроме того, Олег Хорохордин раскритиковал администрации Горно-Алтайска, Усть-Коксинского и Турочакского районов за некачественное исполнение региональных проектов.

Руководителя Турочакского района Виктора Осипова глава республики обвинил в плохой работе по созданию инфраструктуры для снижения негативного воздействия на Телецкое озеро.

Теперь министерство регионального развития и министерство образования и науки республики до 15 февраля обязаны провести служебные проверки госслужащих, которые допустили некачественное исполнение проектов.

«Такой подход к реализации национальных проектов и задач, определенных президентом России, недопустим. Хочу еще раз напомнить, что главной целью нашей с вами работы является повышение качества жизни наших граждан. На нас смотрят жители, и они ждут от нас эффективной, качественной и результативной работы», – отметил Олег Хорохордин.